Magnussen : Grosjean est "phénoménal sur un tour" et mérite plus de crédit

Mick Schumacher et Nikita Mazepin vont faire leurs débuts en F1 chez Haas en 2021, succédant à Romain Grosjean et Kevin Magnussen, qui vont quitter la F1. Les deux hommes ont partagé le garage de l'équipe américaine durant quatre saisons et malgré quelques frictions en piste, comme à Silverstone en 2019, leur relation est restée bonne. Magnussen estime même que le talent de celui qui est désormais son ancien coéquipier est sous-estimé. À ses yeux, Grosjean est l'un des meilleurs pilotes du plateau dans l'exercice des qualifications.

"Avec Romain, je pense avoir vu un pilote incroyablement rapide sur un tour, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rapide en course, il est super rapide en course également, mais particulièrement sur un tour, il a quelque chose de spécial", a déclaré le Danois. "Je pense que l'avoir en référence, surtout sur un tour, m'a permis de progresser en qualifications. Il faut vraiment être bon pour battre Romain en qualifications. C'est dur d'imaginer quelqu'un plus rapide que lui parce que dans les bons jours, il est phénoménal sur un tour."

Si l'on exclut le GP de Styrie, où Grosjean n'a pas pas pu faire de tour rapide en raison d'un souci d'ERS, les deux hommes ont fait jeu égal dans l'exercice des qualifications cette année, devançant chacun l'autre à sept reprises.

Une réputation injustifiée ?

Certaines erreurs de Romain Grosjean, comme l'accident du départ en Belgique en 2012 ou sa sortie de piste sous régime de voiture de sécurité en Azerbaïdjan en 2018, lui ont valu des critiques du public, une situation dont le Franco-Suisse s'est amusé en précisant qu'il est "résistant aux haters et aux feu" dans sa biographie sur les réseaux sociaux. Grosjean jouit cependant d'une bonne image dans le paddock et il apparaît à la huitième place du classement 2020 établi par les pilotes eux-mêmes. Pour Magnussen, l'image que certains ont de Grosjean est injustifiée.

"C'est amusant, parce que Romain a fait quelques erreurs qui ont beaucoup attiré les regards ces dernières années, et je pense que cela a diminué le crédit qu'on aurait dû accorder à son talent dans la voiture. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables d'être plus rapides que lui sur un tour."

Kevin Magnussen n'est pas le seul à défendre Romain Grosjean. Lewis Hamilton pense que le pilote a su tirer les leçons de ses erreurs pour devenir un pilote plus complet. "Il a passé beaucoup de temps [en F1] et je pense qu'on l'a vu vraiment mûrir. Je l'ai constaté entre ses moments difficiles, comme Spa, et maintenant", a déclaré le septuple Champion du monde au micro de Canal +.

Des propos également appuyés par Sebastian Vettel, qui estime que Grosjean a "vraiment beaucoup de talent", ce qu'il n'a pas toujours pu montrer en F1 : "Il était l'une des étoiles montantes quand il est arrivé", a rappelé l'Allemand. "Il n'a jamais vraiment été dans les meilleures voitures au cours de sa carrière."

Avec Luke Smith