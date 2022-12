Kevin Magnussen a reçu le Trophée Bandini

Charger le lecteur audio

Ce dimanche, du côté de Faenza en Italie, Kevin Magnussen a reçu le Trophée Lorenzo Bandini à la suite de sa saison 2022 de Formule 1. Cette campagne marquait son retour surprise en tant que titulaire dans la discipline, après une saison 2021 passée sur la touche et au cours de laquelle il s'était engagé dans le programme Peugeot en Endurance.

Le Danois a été rappelé par Haas à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a contraint l'écurie à se séparer de son sponsor principal, la firme russe Uralkali, et donc de son pilote, Nikita Mazepin, fils de l'homme d'affaires proche du Kremlin qui dirige l'entreprise. Malgré une préparation réduite à peau de chagrin et en dépit de son année passée en dehors du paddock, Magnussen s'est vite mis dans le rythme et a signé quelques arrivées dans les points dès ses premiers GP, avant de réaliser une pole position surprise au cours du Grand Prix de São Paulo.

La remise du Trophée Lorenzo Bandini avait été annoncée dès septembre, et la cérémonie de ce dimanche a concrétisé cela. Magnussen était présent pour l'occasion et a reçu le prix matérialisé par une sculpture en céramique de la Ferrari 312/67 de Bandini frappée du numéro 18 (au volant de laquelle il s'est tué à Monaco) réalisée par l'artiste Goffredo Gaeta (par ailleurs décédé en début d'année, à l'âge de 85 ans). Cette récompense vise à honorer les accomplissements d'une personne ou d'une équipe dans le domaine de la Formule 1, et notamment la manière de parvenir à ces réalisations.

"Je suis très honoré de recevoir le trophée Lorenzo Bandini, un héros local qui a obtenu de très bons résultats avec Ferrari", a déclaré Magnussen. "Et quand je pense à tous les champions qui ont reçu ce prix dans le passé, je ne m'explique toujours pas pourquoi ils me l'ont donné..."

Cette 29e édition du Trophée Bandini était celle de l'évolution puisque l'épicentre de l'événement n'était plus Brisighella comme habituellement dans l'histoire, mais Faenza donc (où se situe notamment l'usine d'AlphaTauri), dans le Teatro Masini. Magnussen est arrivé à bord d'une Dallara Stradale (symbolisant notamment les liens entre Haas et la compagnie de Parme qui fabrique ses châssis), et il a pu compter parmi les gens présents lors de la cérémonie sur le directeur de la structure américaine Günther Steiner et le responsable technique de l'écurie Simone Resta.

Günther Steiner était présent avec Kevin Magnussen ce dimanche à Faenza.