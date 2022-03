Magnussen assume sa volte-face sur la F1

Charger le lecteur audio

"Pour le reste de ma carrière, je ne courrai qu'avec un espoir de victoire. Quoi que je fasse, je ne vais jamais me lancer dans quelque chose si je sais ne pas pouvoir gagner, plus jamais !" Voilà ce que disait Kevin Magnussen il y a un mois à peine, lorsqu'il était interrogé par Racer sur son avenir.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la perspective de revenir en Formule 1 pour courir en milieu de peloton ne l'enthousiasmait pas. "Non, j'ai déjà fait. J'ai passé sept ans [en F1] et j'ai pris du plaisir la plupart du temps, mais au niveau sportif, en tant qu'athlète, la position dans laquelle j'étais n'était pas assez gratifiante", avait-il affirmé.

Et pourtant, voilà Magnussen de retour dans l'élite avec l'écurie Haas qu'il connaît si bien pour y avoir déjà passé quatre saisons, de 2017 à 2020. Le Danois a rompu ses engagements avec Chip Ganassi Racing en IMSA et surtout avec Peugeot en WEC pour saisir l'opportunité indirectement présentée par la guerre menée par la Russie en Ukraine et la fin prématurée de la collaboration entre Haas et son pilote Nikita Mazepin.

Motorsport.com n'a pas hésité à mettre Magnussen face à ses contradictions lors du point presse organisé pour son retour dans le paddock, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intéressé a fait preuve d'une certaine honnêteté vis-à-vis des ses propos du mois de février.

"Je pense que c'est une chose de dire toutes ces choses-là quand on n'a pas d'opportunité d'aller en Formule 1", commente le pilote Haas. "Quand on a vraiment une opportunité d'y retourner entre les mains, c'est différent. C'est aussi une manière de surmonter [la déception] : il n'y a pas de raison de regarder dans le rétroviseur et de dire qu'on a envie d'y retourner. On m'a beaucoup demandé si j'avais envie d'y retourner, et toutes ces questions ont fini par me fatiguer, alors c'est plus facile à gérer si l'on dit 'non, je vais de l'avant, c'est fini'. Mais quand on a une opportunité, on la saisit."

Magnussen retrouve donc l'écurie américaine mais n'est clairement pas un bouche-trou : il a signé un contrat pluriannuel avec Haas et, surtout, a retrouvé la détermination qui lui manquait peut-être lors de ses deux dernières campagnes en fond de grille.

"Quand j'ai quitté la F1, je pense que j'aurais pu y rester avec une autre équipe, mais ça aurait été compliqué avec beaucoup de sponsors, et je n'avais pas vraiment la motivation", commente-t-il. "À force de rouler à l'arrière du peloton, j'étais à court de motivation. Je ne l'avais fait que pendant deux ans, puisqu'avant, j'étais en milieu de tableau et c'était vraiment fun. Mais ces deux années ont été dures du point de vue de la motivation."

"Puis je suis parti faire d'autres courses, j'ai eu des podiums, des pole positions et des victoires. C'était vraiment fun, je prenais du plaisir, puis Günther [Steiner, directeur d'équipe] m'a appelé et a gâché tout ça ! J'ai senti dans mes tripes que je voulais [revenir en F1]. Je ne me rendais pas compte que ça me manquait tant." Le nordique précise : "Quand Günther m'a appelé, j'ai dit oui immédiatement, puis je me suis demandé si c'était bien malin, avant de réaliser rapidement qu'il fallait que je le fasse."

Magnussen n'a plus qu'à se réhabituer aux exigences physiques de la Formule 1, lui qui prendra la piste vendredi et samedi lors des essais de Bahreïn. "Je pense que mon cou va devoir revenir [au niveau antérieur] car aucune voiture n'est aussi dure pour le cou qu'une Formule 1, alors ça va prendre un moment. Je suis sûr que ça va me tuer demain !"

