Le kilométrage des équipes après le 5e jour à Barcelone

Piste humide en matinée et drapeaux rouges obligent, cette avant-dernière journée des essais hivernaux a été la moins prolifique avec un total de 1131 tours pour les dix écuries. Un chiffre en partie influencé par le faible roulage de Mercedes, l'écurie Championne du monde ayant connu (et de loin) son pire bilan au terme d'un jour de test depuis le début, avec 61 boucles contre une moyenne de 168 pour les quatre précédentes. Au total, toutefois, l'Étoile reste l'écurie et le motoriste à avoir engrangé le plus de kilomètres avant les huit dernières heures de pré-saison.

Kilomètres par équipe et motoriste lors du cinquième jour

Écurie Kilomètres parcourus Moteur Kilomètres parcourus Williams 735 Le circuit de Barcelona-Catalunya est long de

4,655 km Mercedes 1625 Ferrari 670 Ferrari 1606 AlphaTauri 642 Honda 1066 Racing Point 605 Renault 968 McLaren 521 Haas 512 Renault 447 Red Bull 424 Alfa Romeo 424 Mercedes 284

Tours par équipe

Écurie Jours 1 à 3 Jour 4 Jour 5 Total (J1 à J5) Équivalence

en nb de courses (1 course = 66 tours) Mercedes 494 179 61 734 11,12 Red Bull 471 112 91 674 10,21 Ferrari 354 164 144 662 10,03 McLaren 423 102 112 637 9,65 Racing Point 369 127 130 626 9,48 Alfa Romeo 424 104 91 619 9,38 AlphaTauri 384 86 138 608 9,21 Renault 380 127 96 603 9,14 Williams 324 106 158 588 8,91 Haas 314 107 110 531 8,05

Tours par motoriste