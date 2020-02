Le kilométrage des équipes après le 6e jour à Barcelone

La dernière journée de ces essais aura été la plus prolifique avec un total de 1412 tours réalisés par les dix écuries ce vendredi. Ferrari s'en est offert 177, dont une simulation de course, alors que Mercedes a parcouru 167 fois le circuit de Barcelone en privilégiant les relais courts. C'est Red Bull qui a le moins roulé, principalement en raison de la sortie de piste d'Alex Albon en fin de matinée et de problèmes mécaniques (freins) en début d'après-midi.

Kilomètres par équipe et motoriste lors du sixième jour

Écurie Kilomètres parcourus Moteur Kilomètres parcourus Ferrari 824 Le circuit de Barcelona-Catalunya est long de

4,655 km Mercedes 2155 Mercedes 777 Ferrari 1876 McLaren 740 Renault 1373 AlphaTauri 731 Honda 1210 Racing Point 712 Williams 666 Renault 633 Alfa Romeo 535 Haas 517 Red Bull 479

Tours par équipe

Écurie Jours 1 à 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Total

(J1 à J6) Équivalence

en nb de courses (1 course = 66 tours) Mercedes 494 179 61 167 901 13,65 Ferrari 354 164 144 177 839 12,71 McLaren 423 102 112 159 796 12,06 Racing Point 369 127 130 153 779 11,80 Red Bull 471 112 91 103 777 11,77 AlphaTauri 384 86 138 157 765 11,59 Renault 380 127 96 136 739 11,20 Alfa Romeo 424 104 91 115 734 11,12 Williams 324 106 158 143 731 11,08 Haas 314 107 110 111 642 9,73

Tours par motoriste

Ces valeurs sont indicatives et ne tiennent pas compte du nombre de moteurs montés par chaque écurie pendant les essais hivernaux.