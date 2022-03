Le kilométrage des équipes après le 4e jour des essais 2022 de F1

Charger le lecteur audio

La journée de jeudi ouvrait la seconde et dernière session des essais hivernaux de la saison 2022 de F1, du côté de Bahreïn, qui sera également le lieu du tout premier Grand Prix de la saison la semaine prochaine. Pour l'occasion, Mercedes a particulièrement été sous le feu des projecteurs, en plus de ceux du Bahrain International Circuit, avec la nouvelle version de sa W13 aux pontons très minces.

Si, sur le plan du roulage, l'écurie allemande s'est bien comportée avec un total de 660 km du circuit de Sakhir parcourus, soit plus de deux distances de course, c'est Red Bull qui a affiché le meilleur kilométrage avec quasiment 747 km parcourus (légèrement moins que la meilleure journée d'une écurie depuis le début des tests, puisque Mercedes avait atteint 748 km lors du troisième jour à Barcelone). Si Sergio Pérez a provoqué un drapeau rouge à la suite d'un tête-à-queue à faible vitesse en pneus froids, ça n'a été qu'à quelques instants de la fin de séance et n'a pas coûté grand-chose à l'équipe.

Les 650 km d'Alfa Romeo constituent, de loin, son meilleur total depuis le début du roulage, avec une semaine espagnole grandement perturbée par les problèmes techniques. Au contraire, c'est la journée la moins productive pour McLaren qui a notamment dû changer en urgence le poste de pilotage initialement prévu pour Daniel Ricciardo, malade, afin de l’accommoder pour Lando Norris ; le Britannique a par la suite été touché par des problèmes de freins. L'écurie a fait à peine mieux que Haas qui a pourtant manqué la matinée en raison des problèmes d'acheminement de son matériel à Bahreïn, qui l'ont obligé à manquer le début de ces tests.

Tours par équipe et motoriste

Kilomètres par équipe

Écurie Jour 4

(Bahreïn) Équivalence J4 en

nombre de GP

(1 GP = 308,238 km) Total

(Barcelone + Bahreïn) Équivalence totale en nombre de GP

(Barcelone + Bahreïn) Red Bull 746,9 2,42 2420,5 7,85 Mercedes 660,3 2,14 2497,5 8,10 Alfa Romeo 649,4 2,11 1467,6 4,76 Ferrari 627,8 2,04 2680,1 8,69 Williams 562,8 1,83 2185,1 7,09 AlphaTauri 557,4 1,81 1997,3 6,48 Aston Martin 481,7 1,56 1865,5 6,05 Alpine 357,2 1,16 1591,4 5,16 McLaren 270,6 0,88 1986,3 6,44 Haas 254,4 0,83 1002,4 3,25

Kilomètres par motoriste

Jour 4 (Bahreïn) Équivalence J4 en nombre de GP

(1 GP = 308,238 km) Total (Barcelone + Bahreïn) Moyenne km totale selon

nombre d'écuries Équivalence totale en nombre de GP

(Barcelone + Bahreïn) Mercedes 1975,4 6,41 8534,4 2133,6 27,67 Ferrari 1531,6 4,97 5150,0 1716,7 16,70 Red Bull 1304,3 4,23 4417,8 2208,9 14,33 Renault 357,2 1,16 1591,4 1591,4 5,16