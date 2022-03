Le kilométrage des équipes après le 5e jour des essais 2022 de F1

Charger le lecteur audio

Grandement perturbée, avec un total de six drapeaux rouges brandis (même si deux d'entre eux étaient des tests FIA qui n'ont pas duré longtemps), cette cinquième journée des essais hivernaux 2022 de F1 aura été la deuxième moins bonne en termes de roulage total, les dix écuries cumulant un peu plus de 4800 km parcourus, alors que les standards sont au-dessus des 5100 km depuis le début des tests. Cela reste toutefois bien supérieur à l'ultime journée de Barcelone (environ 3900 km).

Dans le détail, cinq écuries ont dépassé les 600 km (soit près de deux distances de course), Alpine ayant réussi à bien se reprendre après une journée difficile ce jeudi et en dépit d'un drapeau rouge pour Esteban Ocon. En termes de roulages, Red Bull a connu sa deuxième journée la moins productive depuis le début des essais, même si c'est une centaine de kilomètres de mieux que le second jour à Barcelone. Malgré son heure de roulage en plus, Haas n'a pas réellement crevé l'écran sur le plan des tours engrangés.

Les mauvais élèves du jour ont été Alfa Romeo, moins en verve que la veille, et McLaren, toujours en proie à des problèmes de freins. Dans le même temps, les freins auront également coûté cher à Williams puisqu'après un début de journée déjà entravé par divers soucis, l'incendie à l'arrière de la FW44 en matinée a stoppé totalement le roulage, au bout de 65 petits kilomètres en piste. Ce n'est pas la pire journée d'une équipe depuis le 23 février, puisque Alpine et Haas avaient respectivement roulé 56 et 42 km le dernier jour en Catalogne.

Tours par équipe et motoriste

Kilomètres par équipe

Écurie Jour 5

Total km Équivalence en nombre de GP

(1 GP = 308,238 km) Total km

+ Équivalence totale en nombre de GP + AlphaTauri 649,4 1206,9 3,92 2646,8 8,58 Aston Martin 627,8 1109,5 3,60 2493,3 8,09 Ferrari 617,0 1244,8 4,04 3297,1 10,69 Mercedes 617,0 1277,2 4,14 3114,5 10,10 Alpine 600,7 957,9 3,11 2192,1 7,11 Red Bull 465,4 1212,3 3,93 2885,9 9,36 Haas 449,2 703,6 2,28 1451,6 4,71 Alfa Romeo 395,1 1044,5 3,39 1862,6 6,04 McLaren 324,7 595,3 1,93 2311,0 7,49 Williams 64,9 627,8 2,04 2250,0 7,30

Kilomètres par motoriste

Moteur Jour 5 Total km Équivalence en nombre de GP

(1 GP = 308,238 km) Total km

+ Moyenne km par écurie

+ Équivalence totale en nombre de GP

+ Mercedes 1634,4 3609,8 11,71 10168,8 2542,2 32,98 Ferrari 1461,2 2992,8 9,71 6611,3 2203,8 21,44 Red Bull 1114,9 2419,2 7,85 5532,7 2766,4 17,94 Renault 600,7 957,9 3,11 2192,1 2192,1 7,11