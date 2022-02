Le kilométrage des équipes après le 2e jour des essais 2022 de F1

Charger le lecteur audio

Le roulage des écuries a été plutôt stable entre les deux premières journées des essais de Barcelone 2022 avec 1169 tours ce jeudi, contre 1104 ce mercredi, et une répartition un peu moins déséquilibrée.

Du côté de Ferrari, la marche en avant se poursuit dans le calme : pour la seconde journée consécutive, l'écurie italienne est la structure qui a le plus roulé, avec à nouveau la barre des 150 tours atteinte. En revanche, Red Bull n'a pas connu pareille situation puisqu'aux 147 tours de ce mercredi ne sont venus s'ajouter que 78 boucles, la faute notamment à un problème de boîte de vitesses qui a coûté à l'écurie trois heures de roulage.

AlphaTauri s'est approché des 150 tours ce jeudi, devenant la seconde écurie la plus assidue de ces essais jusqu'ici, tandis qu'Alpine a à nouveau dépassé les 120 boucles (seules trois écuries ont réalisé cela sur ces deux jours), alors même que des craintes bruissaient autour de sa fiabilité. Dans le clan des moteurs à l'étoile, Williams et Mercedes ont moins roulé que la veille, au contraire d'Aston Martin et de McLaren, ces quatre constructeurs se trouvant très exactement dans le ventre mou des écuries qui ont réalisé entre trois et quatre distances de course en deux jours.

Sous les trois distances de course, l'on retrouve Haas et Alfa Romeo, qui ont bien plus roulé que la veille mais demeurent dans la partie basse du classement, ce qui n'est pas de nature à les aider à refaire leur retard, qui était l'un des objectifs après une première journée chaotique.

Tours par équipe et motoriste

Kilomètres par équipe depuis le début des essais

Jour 1 Jour 2 Total Équivalence du total en

nombre de GP

(1 GP = 308,4 km) Ferrari 715,3 701,3 1416,5 4,59 AlphaTauri 565,7 687,2 1252,9 4,06 Alpine 593,7 584,4 1178,1 3,82 Aston Martin 556,3 603,1 1159,4 3,76 Williams 617,1 504,9 1122,0 3,64 Mercedes 593,7 495,6 1089,3 3,53 McLaren 481,5 589,1 1070,6 3,47 Red Bull 687,2 364,7 1051,9 3,41 Haas 201,0 504,9 705,9 2,29 Alfa Romeo 149,6 430,1 579,7 1,88

Tours par motoriste depuis le début des essais

Motoriste Jour 1 Jour 2 Total Moyenne selon

le nombre d'écuries Équivalence du total en

nombre de GP

(1 GP = 308,4 km) Mercedes 2248,7 2192,6 4441,3 1110,3 14,4 Ferrari 1065,9 1636,3 2702,2 900,7 8,8 Red Bull 1252,9 1051,9 2304,8 1152,4 7,5 Renault 593,7 584,4 1178,1 1178,1 3,8