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Formule 1 GP de Las Vegas

"Mon erreur a été de lever le pied" : l'étrange dernier tour d'Antonelli à Las Vegas

Kimi Antonelli était à la lutte pour la victoire avec Max Verstappen lorsqu'il a soudainement perdu de la puissance en fin de course. En cause : sa tentative de rester derrière la Red Bull.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Mis à jour: 22 nov. 2026, 07:23

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Kimi Antonelli a expliqué l'étrange "erreur" qui lui a coûté une chance de remporter le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1.

Auteur du meilleur temps en qualifications, Antonelli s'était élancé de la sixième place en raison d'une pénalité pour un changement de moteur. Il était également le seul pilote du top 10 à avoir choisi les pneus mediums plutôt que les tendres, ce qui l'a conduit à perdre deux positions supplémentaires dès le premier tour.

Le nouveau champion du monde est remonté à la quatrième place au 17e tour, avant de se mêler à la lutte avec le poleman Max Verstappen et son coéquipier chez Mercedes, George Russell, durant la deuxième moitié de l'épreuve. Il est alors devenu le principal rival du pilote Red Bull dans les derniers tours.

Antonelli et Verstappen se sont échangé la tête à plusieurs reprises, à la faveur d'une course en "yo-yo". Au 43e des 50 tours de course, l'Italien comptait même 0,001 seconde d'avance sur la ligne d'arrivée, ce qui a fortement inquiété son rival.

Dans l'espoir de se placer dans les meilleures conditions pour dépasser la Red Bull dans le dernier tour, Antonelli a renoncé à attaquer Verstappen à la fin de l'avant-dernier passage. Mais il a finalement perdu deux places au profit des McLaren et terminé à la quatrième place.

"En gros, j'ai levé le pied avant le virage 14 pour conserver le mode Overtake et rester derrière Max, afin de me donner les meilleures chances de gagner. Cependant, le fait de lever le pied a déclenché quelque chose dans le système, si bien que je suis ressorti du virage avec une batterie à zéro. J'ai donc tout perdu."

Interrogé plus en détail par Motorsport.com sur le problème, il a ajouté : "En fait, mon erreur a été de lever le pied. Cela a déclenché le problème et je n'ai donc pas pu récupérer d'énergie. Dès le bout de la ligne droite, mon niveau d'énergie était déjà assez bas. Comme je n'avais rien pu récupérer, j'ai vu que j'étais à zéro."

"En gros, le système n'était pas prêt à gérer cette situation. Mon erreur a été de lever le pied, puis de remettre un peu de gaz pour conserver un peu de vitesse. Cela a déclenché le problème et, dans la ligne droite, j'ai perdu près de deux secondes."

Kimi Antonelli (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

Photo de: Manuel Eletto

Alors qu'il lui était suggéré que Mercedes était désavantagée par rapport à Red Bull dans les lignes droites – alors que la vitesse de pointe de la W17 en course avait atteint 320,6 km/h, contre 314,3 km/h pour la RB22 –, Antonelli a tenu à clarifier la situation :

"Non, non, nous étions capables de suivre. Évidemment, nous avions un niveau d'appui aérodynamique plus faible ce week-end et nous étions un peu plus en difficulté dans les virages, mais cela nous aidait clairement dans toutes les lignes droites. On voyait bien où Red Bull déployait davantage d'énergie, mais nous avions encore une réserve pour ce dernier tour. Je n'ai simplement même pas pu tenter."

Concernant ce style de course en "yo-yo", Antonelli l'a apprécié, contrairement à certains de ses pairs.

"C'était parfois un peu stressant, car il était impossible de creuser l'écart et les vitesses étaient très différentes selon les lignes droites. Il fallait donc faire preuve de beaucoup de stratégie. Mais à part ça, je pense que c'était une course amusante. C'est dommage de ne pas avoir pu lutter jusqu'au bout à cause d'un problème indépendant de ma volonté."

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