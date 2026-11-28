Formule 1 GP du Qatar

Antonelli explique sa frustration après les qualifications : "Je voulais être le dernier en piste"

Kimi Antonelli explique pourquoi il était si mécontent de son équipe concernant son ordre de passage en qualifications du Grand Prix du Qatar de F1, au point que le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a présenté ses excuses.

Filip Cleeren

Publié: 28 nov. 2026, 20:30

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le champion du monde Kimi Antonelli estime que Mercedes a eu tort de ne pas respecter ses souhaits lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, ce qui "a clairement eu un impact" alors qu'il a été battu par son coéquipier en Formule 1, George Russell.

Russell a décroché sa sixième pole position de la saison à Doha, faisant la différence dans le deuxième secteur du circuit de Lusail face à son coéquipier Antonelli, qu'il a devancé de 0"128 sur la ligne d'arrivée.

Antonelli était particulièrement mécontent de Mercedes car l'équipe l'a envoyé en piste en première position dans la file pour la dernière tentative en Q3, alors qu'il lui avait expressément demandé de partir en dernier afin de bénéficier des meilleures conditions de piste possibles.

Ce souhait comportait toutefois un risque : celui de ne pas franchir la ligne à temps pour entamer son dernier tour. Liam Lawson, de Racing Bulls, qui s'est finalement retrouvé en queue de peloton, n'a franchi la ligne qu'avec 12 secondes de marge.

Mais compte tenu de la domination de Mercedes au Qatar, avec une demi-seconde d'avance sur McLaren, et de la deuxième place d'Antonelli derrière Russell à l'issue de la première tentative, l'Italien estimait clairement que le risque valait la peine d'être pris pour tenter de battre le Britannique.

"Pourquoi m'avez-vous envoyé en premier ?", s'est emporté Antonelli lors de son tour de sortie, avant de revenir sur le sujet après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Il faut qu'on parle de ça. Si je demande quelque chose, s'il vous plaît, faites-le. Je m'en fiche."

Photo de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Ces propos n'ont pas été entendus lors de la retransmission en direct, mais le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a rapidement présenté ses excuses : "C'est entièrement de notre faute. Nous allons revoir le processus. Nous aurions dû te faire partir en premier, nous allons travailler là-dessus."

Interrogé ensuite sur les raisons de sa frustration, Antonelli a expliqué que cet incident avait "clairement" affecté sa performance.

"Oui, cela a clairement eu un petit impact, notamment sur le plan mental", a déclaré Antonelli à Sky. "Je voulais partir en dernier pour me donner les meilleures chances possibles, mais cela ne s'est évidemment pas passé comme ça. Nous devons donc revoir avec l'équipe les raisons de cette décision."

Relancé en conférence de presse sur ce qui avait été convenu avant la séance, Antonelli a répondu : "Je voulais partir à l'arrière du peloton, être la dernière voiture en piste. C'était ma demande. Je ne peux pas entrer davantage dans les détails."

Antonelli a toutefois reconnu que le deuxième secteur avait été son point faible par rapport à Russell.

"Dans l'ensemble, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup souffert dans le deuxième secteur. J'étais performant dans les premier et troisième secteurs, mais le deuxième n'a jamais été suffisamment bon en qualifications", a-t-il expliqué.

"J'ai eu du mal avec le blocage de roue au virage 6, je ne pouvais pas vraiment attaquer au freinage. Et au virage 10, je n'ai pas réussi à trouver le bon équilibre entre l'entrée et la sortie. Ce n'était pas suffisant aujourd'hui."

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