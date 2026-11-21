Formule 1 GP de Las Vegas

Antonelli et Russell vont discuter des problèmes rencontrés par Mercedes en qualifications

Antonelli a signé le meilleur temps des qualifications à Las Vegas, devant Russell, troisième, mais la stratégie de Mercedes ne s'est pas déroulée comme prévu.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 21 nov. 2026, 11:55

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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

George Russell et Kimi Antonelli vont revenir en privé sur les conséquences des qualifications du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, après la confusion autour des consignes d'équipe et du positionnement en piste.

Le trafic a joué un rôle important lors des qualifications vendredi soir, les pilotes étant réticents à prendre la piste en premier compte tenu de l'avantage considérable procuré par l'aspiration sur ce circuit urbain à faible appui aérodynamique.

La situation était d'autant plus complexe que cinq pilotes étaient pénalisés sur la grille. Leur rôle principal était donc d'aider leur coéquipier, à l'image d'Oliver Bearman, chez Haas, qui a donné l'aspiration à Rafael Camara en Q1.

Antonelli était lui aussi concerné, puisqu'il devait reculer de cinq places sur la grille en raison de l'utilisation d'un nouveau moteur. Le plan consistait donc à lui faire donner l'aspiration à Russell dans la lutte pour la pole, mais la stratégie a rapidement déraillé.

Les deux pilotes Mercedes se sont retrouvés piégés dans un groupe de voitures, avec les Alpine et les Racing Bulls devant eux à l'approche de leur dernier tour. Ils ont parfois roulé à trois de front alors qu'ils tentaient de trouver de l'espace.

Antonelli a finalement levé le pied au virage 5, tandis que Russell s'est résigné à prendre la tête du groupe. Le champion du monde 2026 a signé le meilleur temps des qualifications, son coéquipier échouant à 0"331 en troisième position.

Interrogé ensuite sur l'aide qu'il espérait recevoir d'Antonelli, Russell a répondu : "Même avec une pénalité sur la grille, il reste important de partir le plus haut possible."

"Mais nous en discuterons en privé. Je pense que demain, les écarts seront très serrés entre tout le monde, comme à Monza. Il sera très difficile de creuser l'écart avec le peloton."

"J'aurais aimé décrocher la pole, mais je pense qu'une place parmi les sept premiers permet de rester dans la lutte."

Cette situation a poussé Toto Wolff, le directeur de Mercedes, à exprimer son incompréhension face au meilleur temps d'Antonelli, notamment parce que Russell n'avait pas obtenu ce qu'il avait demandé, à savoir qu'Antonelli quitte les stands en deuxième position.

"C'est très risqué", a ajouté Russell, qui partagera la première ligne avec Max Verstappen, chez Red Bull, en raison de la pénalité d'Antonelli.

"Kimi a décroché la pole, mais s'il avait commencé son tour une seconde plus tard, il n'aurait pas pu le boucler à temps."

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"C'est très difficile à orchestrer parce que tout le monde cherche à faire la même chose. Le fait que la moitié des voitures effectuaient des tours de préparation et l'autre moitié non a également compliqué les choses."

"Si l'on pouvait choisir, on voudrait se retrouver à l'arrière d'un groupe de neuf voitures, avec environ trois secondes d'écart, en ayant la possibilité de choisir parfaitement sa position."

"Mais c'est précisément ce que tout le monde recherche. C'est un peu comme à Monza en 2019."

Même si le fait de lever le pied au virage 5 a finalement permis à Antonelli de disposer de l'espace nécessaire pour signer son meilleur chrono, en 1'33"893, cette décision aurait pu lui coûter cher : il a franchi la ligne juste à temps pour entamer son dernier tour.

"Comme l'a dit George, nous allons en discuter, car nous avons toujours été envoyés en piste en tête du groupe en qualifications", a expliqué Antonelli.

"Concernant le virage 5, c'est entièrement de ma faute. Comme je l'ai dit, nous étions à trois de front au départ et je me suis simplement dit : 'Vous savez quoi ? Je vais lever le pied'."

George Russell, Mercedes

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"C'était délicat parce que, tout d'abord, j'ai failli manquer le drapeau. C'est vrai que j'ai bénéficié d'une grosse aspiration, mais j'étais aussi tellement proche des autres que négocier le virage était difficile à cause de l'air turbulent, entre autres."

"Nous avons déjà un package aérodynamique avec moins d'appui, donc on ressent encore davantage la perte de performance lorsqu'on suit une autre voiture."

"Mais dans l'ensemble, c'était simplement l'un de ces moments où l'on pense que tout est fichu, avant de constater que tout finit par fonctionner."

"Au virage 5, j'ai simplement décidé de lever le pied. Je ne savais pas vraiment à quel point j'étais juste au niveau du timing. J'aurais probablement fait les choses différemment, mais avec le recul, cela a quand même fonctionné."

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