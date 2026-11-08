Formule 1 GP de São Paulo

Antonelli : "Une perte de contrôle étrange" et une voiture instable lui coûtent la victoire

Le champion du monde 2026 avait réussi à creuser l'écart sur Norris avec les pneus intermédiaires, mais le comportement inhabituel de sa voiture lors du passage aux slicks lui a posé de sérieux problèmes.

Jake Boxall-Legge

Publié: 8 nov. 2026, 21:02

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli a promis de mettre de côté sa colère après le Grand Prix du Brésil pour célébrer le titre constructeurs de Mercedes en Formule 1, tout en regrettant les problèmes d'équilibre de sa monoplace et la perte de contrôle qui l'a privé de toute chance de victoire.

Le nouveau champion du monde avait pris la tête devant le poleman Lando Norris au départ et creusait progressivement un écart confortable sur le Britannique dans les premiers tours. Il a conservé la tête de part et d'autre de la première salve d'arrêts aux stands, alors que la piste était suffisamment sèche pour passer aux pneus slicks. Mais l'undercut de Norris avait considérablement réduit l'avance d'Antonelli.

Au début du 20e tour, Antonelli a perdu le contrôle de sa voiture, ce qui a provoqué un tête-à-queue dans le premier virage. Il a pu repartir, mais Norris avait déjà largement pris les devants. L'Italien s'est alors retrouvé sous la menace d'Isack Hadjar.

Avant son tête-à-queue, Antonelli avait signalé qu'il craignait un problème de suspension et que sa voiture tirait d'un côté à l'accélération. Ses difficultés d'équilibre lui ont ensuite coûté d'autres positions face à Hadjar et Max Verstappen. Toutefois, aucune cause précise n'a pu être identifiée pendant la course.

"Je suis très déçu de cette course. Je suis vraiment très en colère, mais je vais mettre tout cela de côté pour le moment, parce que l'équipe a décroché le titre", a déclaré Antonelli.

"Nous avons remporté le titre pour l'équipe, et tous ses membres le méritent. Je suis très fier de faire partie de ce groupe et de cette équipe, qui a tant fait pour moi et continue de le faire. Je suis très heureux pour eux. Mais pour revenir à la course en elle-même, oui, c'est très décevant."

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Nous étions en position de gagner jusqu'à cet incident. J'étais aussi en tête et, une fois que j'ai réussi à faire monter les pneus en température, j'ai trouvé mon rythme. Mais ce tête-à-queue est survenu et je dois encore comprendre pourquoi j'ai perdu l'arrière aussi rapidement."

"Je n'ai eu aucun avertissement, rien du tout. Mais, pour être honnête, dès que j'ai chaussé les pneus tendres, j'ai senti quelque chose d'étrange avec la voiture. Nous devons vérifier ce qui s'est passé. Mais oui, c'est dommage, parce que nous avons perdu la course à ce moment-là."

Interrogé par Sky Sports, Antonelli a précisé que le problème ne se manifestait que dans les virages à gauche, en particulier dans les portions rapides. À Interlagos, cela concerne une grande partie des premier et troisième secteurs.

Les méplats provoqués par le tête-à-queue ont considérablement compliqué sa course. Lorsqu'il a chaussé un deuxième train de pneus tendres, son gain au chrono a été évident, ce qui lui a permis de revenir sur Hadjar en fin d'épreuve.

"Nous devons vérifier quelque chose au niveau de la géométrie de la voiture, à l'arrière, parce que je ne rencontrais ce problème que dans les virages à gauche. C'est surtout dans les virages rapides que je le ressentais le plus", a-t-il expliqué à Sky.

"À l'arrière, la voiture était très instable. Même à l'approche de la ligne d'arrivée, dans le virage à gauche, l'arrière était très mobile, ce qui était étrange."

"Nous devons vérifier la voiture pour voir si quelque chose s'est passé. Mais c'était une sensation vraiment inhabituelle. Et après mon tête-à-queue, les pneus étaient morts : les quatre roues avaient des méplats. Ce n'est qu'avec le deuxième train que nous avons retrouvé notre rythme. C'est dommage."

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