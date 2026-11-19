Formule 1 GP de Las Vegas

Antonelli s'attend au retour de l'effet "yo-yo" à Las Vegas

Le champion du monde 2026 s'attend à retrouver ce phénomène controversé ce week-end, au Grand Prix de Las Vegas.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 09:04

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Photo de : Guido De Bortoli

Kimi Antonelli a prédit le retour des courses en "yo-yo" à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, en raison des caractéristiques du circuit, qui nécessite peu d'appui aérodynamique.

La nouvelle réglementation introduite en 2026, qui s'accompagne notamment d'une part électrique plus importante dans l'unité de puissance, a entraîné un style de course radicalement différent sur certains circuits, qualifié de "yo-yo".

Ce phénomène se produit lorsque les voitures peuvent facilement dépasser grâce à la puissance supplémentaire fournie par la batterie, mais se retrouvent ensuite incapables de creuser l'écart, voire de conserver leur position, lorsqu'elles perdent de l'énergie par la suite.

Il s'observe principalement sur les circuits à faible appui aérodynamique. Monza, en septembre, en a notamment été un exemple marquant, en raison de l'aspiration importante dans ses longues lignes droites et des possibilités plus limitées de récupération d'énergie.

Ce phénomène pourrait se reproduire ce week-end à Las Vegas, qui possède l'une des plus longues lignes droites du calendrier et offre très peu de répit sur les 17 virages de son tracé urbain.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Le déploiement de l'énergie n'est pas idéal, je ne vais pas mentir, et c'est particulièrement vrai avec la longue ligne droite de retour", a déclaré Antonelli. "Ce ne sera pas facile. Mais c'est pareil pour tout le monde. Cela va créer de nombreuses occasions de dépassement à différents endroits."

"On peut probablement s'attendre à une course en yo-yo, avec autant de longues lignes droites et de possibilités d'utiliser la batterie de différentes manières. Ce ne sera pas facile et rien ne sera évident pour nous tous, d'autant plus qu'il fait très froid. Il faut avoir le plus de vitesse possible partout pour faire monter les pneus en température."

L'Italien estime que les conditions particulières de la course de Las Vegas représentent un défi supplémentaire. Les températures pourraient descendre jusqu'à 4°C, ce qui rendra les performances des pneus d'autant plus déterminantes.

Les qualifications pourraient donc être particulièrement animées. Il faudra également gérer l'évolution de la piste, puisque le circuit est rouvert à la circulation entre les séances, ce qui permet à la poussière de se déposer à nouveau sur le revêtement du tracé.

Kimi Antonelli (Mercedes) à Las Vegas en 2025.

Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Je pense que nous allons connaître l'un de ces week-ends où vous nous verrez effectuer plusieurs tours de mise en température avant d'entamer notre tour rapide", a ajouté le champion du monde 2026. "Il ne sera pas possible de prendre la piste et d'attaquer immédiatement, car cette année déjà, il a été plus difficile de faire monter les pneus en température sur tous les circuits où nous sommes allés."

"Leur mise en température a été plus compliquée. Je pense qu'ici, ce sera encore un cran au-dessus. C'est pourquoi je pense que ce pourrait être l'un de ces week-ends atypiques. Réussir à placer les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement au moment d'entamer un tour rapide sera déterminant."

Ces conditions pourraient donc favoriser Mercedes, qui a bénéficié pendant une grande partie de la saison 2026 de l'unité de puissance la plus efficiente. Cela explique en partie la remontée d'Antonelli à Monza, de la 19e à la première place.

Red Bull est toutefois l'équipe en forme du moment, avec Max Verstappen qui reste sur une série de huit podiums consécutifs, dont trois victoires. Le Néerlandais a ainsi égalé Antonelli, qui compte lui aussi trois succès sur cette période.

Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je pense que Red Bull sera très performante ce week-end", a estimé Antonelli. "Cependant, je pense que nous sommes les seuls à disposer d'un jeu d'ailerons légèrement moins chargé en appui aérodynamique, et donc générant un peu moins de traînée. Ce sera donc intéressant. Voyons si nous allons l'utiliser ici, mais ce sera assurément très intéressant."

"Je pense que notre unité de puissance a été très performante sur le plan électrique, mais aussi, bien sûr, du côté du moteur thermique. La partie électrique a toutefois été particulièrement performante."

"Nous sommes probablement les plus efficients en matière de puissance électrique et de rendement. Red Bull dispose également d'une unité de puissance très performante, et sa voiture est très efficace en ligne droite.

"Je pense que notre principal concurrent sera Red Bull ce week-end, probablement McLaren également. Il faudra aussi voir ce que Ferrari sera capable de faire."

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