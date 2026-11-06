Formule 1 GP de São Paulo

Antonelli : "Ma préparation pour 2027 commence maintenant" après son sacre en F1

Après quatre journées particulièrement intenses, Kimi Antonelli reconnaît que son titre mondial en Formule 1 lui semble encore irréel et qu'il n'a pas pleinement pris la mesure de son exploit. Mais cela ne l'a pas détourné de ses objectifs immédiats.

Filip Cleeren

Publié: 6 nov. 2026, 10:37

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La semaine a été particulièrement chargée pour Kimi Antonelli.

Après avoir célébré son titre mondial historique sur le podium du Grand Prix de Mexico, où il a été porté en triomphe par Lewis Hamilton et Max Verstappen, puis lors de la fête organisée après la course, l'Italien a été mobilisé dès lundi pour des engagements avec des sponsors dans la capitale mexicaine.

Antonelli s'est ensuite envolé dans la nuit pour São Paulo, où il a participé à une rencontre très particulière avec la famille Senna, en hommage à celui qui était son héros d'enfance. Après une nouvelle apparition auprès d'un partenaire, à la demande de Petronas, sponsor titre de Mercedes, le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 a repris le travail en répondant aux médias à Interlagos.

Pour reprendre les mots du personnage principal du film culte de 1986 La Folle Journée de Ferris Bueller : "La vie va très vite. Si vous ne vous arrêtez pas de temps en temps pour regarder autour de vous, vous risquez de passer à côté."

Ce moment de pause et de réflexion n'est pas encore arrivé pour la nouvelle superstar de la F1. Et comment pourrait-il en être autrement au milieu d'un éprouvant enchaînement de trois Grands Prix en trois semaines ?

"J'ai vécu une succession d'événements complètement folle ces derniers jours", a déclaré Antonelli jeudi. "J'ai remporté le championnat, puis j'ai passé du temps avec la famille Senna, ce qui était déjà un événement incroyable. J'aurais donc vraiment aimé avoir un peu plus de temps pour m'asseoir, réfléchir et réaliser ce qui s'est passé."

"Tout cela me semble encore irréel, vous savez ? Ce matin, l'équipe m'a offert un t-shirt spécial et, en le regardant, je me suis dit : 'Waouh. Est-ce que tout cela est bien réel ?' Il s'est passé tellement de choses en même temps que j'ai aussi un peu de mal à tout assimiler."

Terminer l'année en tant que champion du monde des pilotes de F1

Antonelli estime que la cérémonie de remise des prix de la FIA, le 12 décembre à Shanghai, sera le "moment décisif" où il pourra enfin commencer à prendre la mesure de son exploit historique, une fois la saison terminée et le trophée de champion du monde en sa possession.

Cette cérémonie de gala sera le moment officiel de son sacre, mais la direction de la F1 avait déjà tenu à immortaliser l'instant au Mexique, en travaillant avec Mercedes et la FIA pour organiser une cérémonie sur le podium spécialement conçue en l'honneur d'Antonelli.

Les producteurs de la cérémonie d'après-course avaient choisi le célèbre air italien Nessun Dorma. Une coïncidence particulièrement touchante, puisqu'il s'agissait du morceau préféré de son grand-père, aujourd'hui décédé. Ce choix a suscité une vive émotion chez le pilote.

Sarà Perché Ti Amo a ensuite retenti, comme à Monza après la remontée victorieuse d'Antonelli. "La première chanson m'a beaucoup ému, parce que c'était un morceau que mon grand-père écoutait tout le temps. C'était donc très spécial de l'entendre", a déclaré Antonelli dimanche soir, les larmes aux yeux. "Je pense qu'il aurait été très fier."

De retour à São Paulo, Antonelli a toutefois promis de mettre la suite des célébrations en pause jusqu'à la fin de la saison. Au Brésil, retour aux affaires habituelles : son titre étant déjà assuré, il peut commencer à réfléchir à la manière de le défendre l'année prochaine.

"Je suis vraiment très heureux d'être ici", a-t-il déclaré malgré la fatigue accumulée. "C'est une bonne occasion d'essayer de terminer la saison au sommet, mais j'ai aussi le sentiment que ma préparation pour 2027 commence maintenant."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Il sera important de terminer la saison en force afin d'aborder 2027 avec confiance. Ensuite, une fois la saison terminée, j'aurai quelques jours pour profiter de tout le reste."

Le privilège que lui offrent sa domination en 2026 et son sacre obtenu avant la fin de la saison, c'est de pouvoir aborder les quatre dernières courses sans pression. La F1 va-t-elle découvrir un Antonelli différent, plus agressif ? Plus détendu, oui, mais le pilote estime qu'il doit aussi conserver l'intensité qui lui a permis d'en arriver là et de remporter neuf Grands Prix.

"Je serai moins tendu maintenant que le championnat est terminé. Je pense que je pourrai prendre encore plus de plaisir au volant", a-t-il reconnu. "Mais l'essentiel est de ne pas être trop détendu. Il reste important de conserver la même intensité. Bien sûr, nous avons encore le championnat constructeurs à remporter et ce serait formidable de le décrocher dès ce week-end."

"De mon côté, je vais donc simplement penser à gagner la course. Je vais essayer d'aborder la piste avec la même détermination, la même intensité et la même faim de victoire."

"Bien sûr, je serai plus détendu... mais pas trop."

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