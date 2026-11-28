Résumé d'essais libres
Formule 1 GP du Qatar
Antonelli signe un sans-faute en essais, Mercedes domine
Kimi Antonelli et George Russell ont confirmé la domination de Mercedes lors des derniers essais libres du Grand Prix du Qatar.
Filip Cleeren
Mis à jour: 28 nov. 2026, 15:44
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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli a permis à Mercedes de signer le meilleur temps des trois séances d'essais du GP du Qatar. Les Flèches d'argent abordent les qualifications avec une avance considérable.
George Russell a pris les commandes avant la mi-séance, alors que les équipes effectuaient leurs simulations avec les pneus tendres. Mercedes a poursuivi sa démonstration sur le circuit de Lusail, particulièrement exigeant sur le plan aérodynamique, avant qu'Antonelli n'améliore encore le chrono de son coéquipier dans la deuxième moitié de la séance.
Contrairement aux EL2 de vendredi, interrompues à deux reprises par un drapeau rouge, cette troisième séance d'essais libres s'est déroulée sans incident. Elle a toutefois débuté sur un rythme particulièrement calme, avec très peu d'activité en piste. En début de séance, Pierre Gasly a roulé seul, cherchant à rattraper le temps perdu après avoir échoué dans les graviers avec son Alpine à mi-parcours des EL2 vendredi.
Gasly a finalement été rejoint par son coéquipier Franco Colapinto et Valtteri Bottas chez Cadillac, tandis que les autres pilotes sont restés dans leur garage pendant le premier tiers de la séance.
La situation a brusquement changé à moins de 20 minutes de la fin, lorsque les principaux favoris ont pris la piste avec les pneus tendres, une gomme qui devrait être réservée aux qualifications. La course devrait se disputer avec les pneus Pirelli mediums et durs, qui seront particulièrement sollicités sur le tracé de Lusail. Alors que les simulations de qualifications débutaient, le champion du monde en titre Lando Norris a dû emprunter l'échappatoire du virage 14 après avoir été victime d'un violent survirage.
Comme lors des deux séances d'essais de vendredi, Mercedes a immédiatement pris les commandes. Le chrono de 1'22"983 signé par George Russell lui a permis de devancer son coéquipier Kimi Antonelli. Il était supérieur de plus d'une demi-seconde aux temps réalisés par Oscar Piastri et Max Verstappen chez McLaren. Le Néerlandais pilotait une Red Bull RB22 dont l'équilibre avait dû être revu après une deuxième séance d'essais libres plus difficile.
Alors que Russell a ensuite élargi sa trajectoire au virage 5, Antonelli a signé lors de sa deuxième sortie un chrono presque identique à celui de son coéquipier, à seulement 0"017.
George Russell, Mercedes
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
À 15 minutes du terme, Verstappen s'est brièvement installé en tête, avant qu'Antonelli ne réplique immédiatement et ne redonne à Mercedes une confortable avance d'une demi-seconde grâce à un tour en 1'22"400. Russell n'a pas pu suivre ce rythme et a concédé 0"249.
Verstappen a conservé la troisième place, à 0"501, premier pilote hors Mercedes, devant son coéquipier Isack Hadjar.
Après une journée de vendredi que Charles Leclerc avait qualifiée de "très difficile", Ferrari n'a guère progressé. Leclerc a pris la cinquième place, à huit dixièmes d'Antonelli. McLaren a également connu davantage de difficultés que prévu, avec la sixième place de Norris et la septième de Piastri.
Lewis Hamilton a fait moins bien encore, gêné par le trafic lors de son dernier tour rapide. Il s'est intercalé en neuvième position entre les deux pilotes de tête du milieu de peloton chez Racing Bulls, Arvid Lindblad et Liam Lawson.
EL3
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1
K. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 14
1'22.400
S 236.752 2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 16
+0.249
1'22.649
0.249 S 236.039 3
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 14
+0.510
1'22.910
0.261 S 235.296 4
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 15
+0.687
1'23.087
0.177 S 234.794 5
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 22
+0.808
1'23.208
0.121 S 234.453 6
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 14
+0.868
1'23.268
0.060 S 234.284 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 16
+0.889
1'23.289
0.021 S 234.225 8
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 23
+1.251
1'23.651
0.362 S 233.211 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 20
+1.376
1'23.776
0.125 S 232.863 10
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 22
+1.659
1'24.059
0.283 S 232.079 11
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi 14
+1.797
1'24.197
0.138 S 231.699 12
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 14
+1.831
1'24.231
0.034 S 231.605 13
O. Bearman Haas
87 Haas Ferrari 18
+1.943
1'24.343
0.112 S 231.298 14
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 26
+1.981
1'24.381
0.038 S 231.194 15
R. Câmara Haas
51 Haas Ferrari 17
+2.230
1'24.630
0.249 S 230.514 16
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 22
+2.238
1'24.638
0.008 S 230.492 17
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda 17
+2.696
1'25.096
0.458 S 229.251 18
C. Sainz Jr Williams
55 Williams Mercedes 20
+2.777
1'25.177
0.081 S 229.033 19
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 15
+2.921
1'25.321
0.144 S 228.647 20
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda 19
+3.365
1'25.765
0.444 S 227.463 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 20
+3.857
1'26.257
0.492 S 226.165 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 17
+4.506
1'26.906
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