Formule 1 GP de Mexico

Kimi Antonelli revient sur le "tournant" de sa saison qui l’a mené au titre

Le pilote Mercedes estime que sa régularité tout au long de la saison a été déterminante après avoir décroché son premier titre mondial en F1 au Mexique dimanche.

Ed Hardy

Mis à jour: 3 nov. 2026, 10:11

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Photo de : Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Kimi Antonelli a désigné le Grand Prix du Japon comme le "tournant" de sa saison en Formule 1, qui l'a conduit au titre mondial. Selon lui, sa victoire à Suzuka lui a donné la conviction qu'il pouvait devenir champion du monde.

Le pilote Mercedes a décroché son premier titre mondial dimanche au Mexique, au terme d'une saison 2026 dominée de bout en bout, avec neuf victoires et 16 podiums alors qu'il reste encore quatre manches à disputer.

Antonelli occupe la tête du championnat depuis la troisième manche, à Suzuka, en mars. Il avait alors profité d'une intervention opportune de la Safety Car pour devancer son coéquipier George Russell et Oscar Piastri, pilote McLaren, et s'imposer.

Cette victoire faisait suite à son premier succès en Grand Prix, obtenu en Chine deux semaines plus tôt. Il avait ainsi pris neuf points d'avance sur Russell, qui occupait jusque-là la tête du championnat, au terme d'une série de cinq victoires consécutives.

"La Chine a été le début de tout, mais Suzuka a marqué le premier tournant, car c'est là que j'ai commencé à mener le championnat", a déclaré le pilote de 20 ans, devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1.

"C'était un moment clé pour moi. Cela m'a aidé à franchir un nouveau cap mentalement et m'a donné une confiance supplémentaire pour me dire : 'En fait, nous pouvons gagner ce championnat.'

"Donc oui, gagner sur un circuit aussi mythique a été particulièrement spécial. Comme je l'ai dit, c'était le premier tournant de ma saison. Prendre la tête du championnat pour la première fois m'a apporté une confiance supplémentaire."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Antonelli a ensuite poursuivi sur sa lancée, montant sur le podium lors de tous les Grands Prix sauf trois. Deux de ces exceptions, à Barcelone et à Silverstone, étaient dues à des problèmes techniques sur la W17.

Cette régularité lui a permis de décrocher le titre, tandis que les problèmes se sont enchaînés du côté de Russell. Le pilote britannique, qui faisait figure de favori avant la saison, occupe désormais la quatrième place, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton.

"Je pense que le plus important a été la régularité dont nous avons fait preuve tout au long de la saison", a ajouté Antonelli.

"Même lorsque les choses semblaient un peu compliquées, nous avons toujours réussi à obtenir un résultat correct et à limiter les dégâts."

"Cela a été la clé, nous avons toujours été au rendez-vous. Je pense aussi qu'il était important de prendre du plaisir chaque week-end, d'aborder chaque rendez-vous avec passion et amour pour ce sport et pour ce que je fais, tout en essayant de profiter de chaque instant."

"Ce week-end a également été très difficile sur le plan émotionnel. Cela n'a pas été facile, mais j'ai tout de même essayé de profiter de cette journée, de venir sur le circuit en sachant que cela pouvait être le grand jour, et de savourer aussi ce moment sur la grille."

"J'ai donc simplement essayé de profiter pleinement de chaque instant. C'est ce qui a marqué ma saison avec l'équipe."

"Nous avons abordé les courses les unes après les autres, en profitant de chaque week-end, en piste comme en dehors, en passant du temps avec les mécaniciens, les ingénieurs et toutes les personnes impliquées. Car au bout du compte, je dois garder à l'esprit que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire de ma passion mon métier."



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