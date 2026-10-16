Formule 1

Komatsu : Câmara a été choisi pour sa vitesse, pas pour ses liens avec Ferrari

Rafael Câmara a réalisé des essais impressionnants pour convaincre Haas de le recruter, selon Ayao Komatsu.

Jake Boxall-Legge

Mis à jour: 16 oct. 2026, 06:23

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Photo de : Haas F1 Team

Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, explique que Rafael Câmara a été préféré à des pilotes comme Leonardo Fornaroli et Ryo Hirakawa en raison de sa vitesse et de sa capacité d'adaptation démontrées lors des essais privés.

Pour évaluer les pilotes en vue de 2027, Haas a organisé plusieurs séances avec sa monoplace de 2025 dans le cadre de son programme d'essais TPC. L'écurie a ainsi convié Rafael Câmara, actuel leader du championnat de Formule 2, Leonardo Fornaroli, champion en titre de F2, Ryo Hirakawa, pilote Toyota en WEC, ainsi que son pilote de réserve, Jack Doohan.

C'est lors de son premier test avec l'équipe, à Portimão, que Câmara a impressionné la direction de Haas par sa vitesse, mais aussi par sa capacité à s'adapter aux changements de conditions au fil de la séance. Komatsu a jugé la prestation du Brésilien "exceptionnelle" sur le circuit portugais.

Komatsu avait déjà déclaré que Haas n'avait pas besoin de privilégier une filière junior en particulier pour choisir ses pilotes en vue de 2027. Avec la signature de Câmara et le maintien attendu d'Ollie Bearman, Haas alignera deux pilotes issus de la filière Ferrari la saison prochaine. Komatsu a toutefois expliqué que son choix s'était uniquement porté sur le pilote le plus rapide lors des essais TPC.

"Il était le plus rapide, c'est une réponse très simple", a déclaré Komatsu. "Il a clairement été impressionnant. J'ai toujours dit que nous choisirions nos pilotes en fonction de leurs performances. Et au cours de ces évaluations, Rafa a simplement fait preuve d'une vitesse et d'un feeling incroyables."

"C'était donc le critère qui primait sur tous les autres. Nous entretenons de bonnes relations avec Ferrari, comme vous le savez tous, mais cela nous donne simplement accès aux pilotes de la FDA [Ferrari Driver Academy]."

Ayao Komatsu (Haas)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Lorsque nous avons fait rouler Ollie en EL1 au Mexique [en 2023], c'était en grande partie grâce à cela. Nous avons ensuite été très impressionnés, si bien que nous lui avons fait disputer six séances d'EL1 l'année suivante. Puis nous avons eu la possibilité de le recruter pour 2025, l'an dernier. Et c'est la même chose avec Rafa. Nous suivons sa progression."

"Ses qualifications à Monaco et à Montréal, en Formule 2, ainsi que ce qu'il a accompli cette année, ont été vraiment impressionnants. Nos relations avec Ferrari nous ont donc donné la possibilité, disons, d'avoir accès à Rafa. Et lors des essais TPC à Portimão, il a tout simplement été exceptionnel."

"Je n'ai pas de grandes inquiétudes. Bien sûr, toute décision comporte des risques, quelle qu'elle soit."

"Mais nous voulions avant tout miser sur quelqu'un qui possède cette vitesse naturelle et ce feeling, car ce sont des qualités qu'on ne peut pas enseigner. Si l'on regarde certaines courses de F2, il lui arrive de très bien courir, avec une bonne gestion des pneus, mais ce n'est pas toujours le cas. Son sens de la course peut aussi s'améliorer, pour ainsi dire."

"Mais je pense que nous pouvons travailler ensemble pour progresser sur ces aspects. En revanche, nous ne pouvons pas lui enseigner le feeling."

"Cette sensibilité était très évidente lors des essais à Portimão, car les conditions de piste changeaient constamment. La température de la piste, le vent… À cela s'ajoutaient des problèmes de vibrations des pneus."

"Face à toutes ces variations et difficultés, il a su évaluer la situation avec beaucoup de justesse, tout en restant très calme et professionnel. Dans l'ensemble, le choix s'est donc imposé clairement à nous."

Rafael Camara vainqueur en F2.

Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Komatsu a indiqué qu'une éventuelle participation de Câmara à une séance d'essais libres d'ici la fin de la saison restait "à confirmer" et que l'équipe pourrait prendre cette décision ultérieurement.

Il a expliqué que l'expérience acquise par Haas dans la préparation d'Ollie Bearman à ses débuts en Grand Prix en 2025 servirait de référence pour accompagner Câmara. L'équipe devait toutefois apprendre à mieux connaître sa nouvelle recrue avant d'adapter son programme à ses besoins.

"La situation est différente, car nous avons pu suivre Ollie tout au long de l'année grâce à plusieurs séances d'EL1. Nous ne connaissons pas Rafa aussi bien que nous connaissions Ollie avant d'aborder la saison complète. C'est enthousiasmant, mais je pense que nous devons avant tout nous concentrer sur ce qui nous attend."

"Nous devons comprendre qui est Rafael Câmara, ce qui lui permet de donner le meilleur de lui-même, les aspects sur lesquels il s'appuie et ceux auxquels nous devons prêter attention. Je pense que ce sera un apprentissage pour nous tous."

"Mais nous tirons beaucoup d'enseignements et une grande confiance de la manière dont nous avons travaillé avec Ollie pendant sa saison de débutant et cette année pour développer son talent, améliorer sa régularité et progresser ensemble."

"Nous sommes en Formule 1 : il faut saisir chaque occasion d'apprendre pour améliorer la situation. Nous allons mettre à profit auprès de Rafa tous les enseignements récents tirés de notre travail avec Ollie. Mais avant tout, nous devons comprendre Rafael Câmara en tant qu'individu. Lui aussi est un débutant, mais ce sont deux personnes différentes."

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