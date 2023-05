Krack sur les podiums d'Aston Martin : "On ne joue pas à la loterie"

Et de quatre ! Fernando Alonso est désormais monté sur le podium à chaque Grand Prix cette saison, seule la course de Bakou y faisant exception. Qu'Aston Martin soit passé de la septième place du championnat des constructeurs l'an passé à la deuxième place en 2023 est évidemment un motif de satisfaction majeur pour l'écurie, qui peut également se targuer de cette fameuse constance aux avant-postes (du moins en ce qui concerne un de ses pilotes). Car pendant ce temps, les podiums, Ferrari et Mercedes n'en ont qu'un chacun à se mettre sous la dent.

"Je pense que cela montre que nous sommes une écurie forte", se réjouit le directeur d'équipe Mike Krack. "Cela montre que nous ne prenons pas de risques, que nous ne jouons pas à la loterie, mais que nous prenons des décisions selon les données et les résultats que nous avons. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi réguliers."

Krack est toutefois bien conscient que les Flèches d'Argent et les bolides rouges ne sont pas loin derrière ; en qualifications, Miami marquait la première fois de la saison qu'Aston Martin avait l'avantage sur ceux-ci, n'ayant même pas atteint le top 5 à Bakou.

"Gardons les pieds sur terre : il ne faut jamais tenir un podium en F1 pour acquis", souligne Krack. "Monter sur le podium requiert un travail acharné, et il y a des concurrents très, très forts en Formule 1, très professionnels. Et si nous ne sommes pas à 100% dans tous les domaines à tout moment, alors il n'y a pas de podium."

La structure de Silverstone se veut néanmoins optimiste. Alonso ayant fini quatre courses au troisième rang, l'objectif est de faire mieux, tout en sachant que Red Bull est généralement hors d'atteinte : l'écurie au taureau a déjà signé quatre doublés cette saison.

"Bien sûr, nous voulons monter une marche plus haut sur le podium pour être deuxièmes, et enfin avoir un jour l'opportunité de gagner une course", indique le pilote espagnol. "Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait, car la Red Bull est meilleure que nous. Elle est plus compétitive, elle est plus rapide, et la fiabilité a toujours été exceptionnelle pour eux par ailleurs, ils ont fini toutes les courses avec les deux voitures. Mais si un jour il y a une fissure, s'il y a une opportunité, nous devons nous assurer d'être dans cette position et de ne toujours faire aucune erreur à quelque moment du week-end que ce soit."

Propos recueillis par Matt Kew et Jonathan Noble