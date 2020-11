Kubica remplace Räikkönen pour les essais libres à Bahreïn

Robert Kubica va faire son retour au volant de l'Alfa Romeo C39 vendredi, à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote de réserve de l'écurie gérée par Sauber prendra la place de Kimi Räikkönen le temps de cette séance de 90 minutes, avant que le Champion du monde 2007 ne fasse son retour pour la suite du week-end.

Recruté par Alfa Romeo l'hiver dernier, le pilote polonais a déjà participé trois fois à des essais libres le vendredi cette saison, lors des Grands Prix de Styrie, de Hongrie et de Grande-Bretagne. Il avait également roulé lors des essais hivernaux à Barcelone au mois de février.

"Nous sommes tous très heureux de revoir Robert dans la voiture pour les EL1", annonce Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo Racing. "Sa contribution auprès de l'équipe a été importante cette saison, et pouvoir tirer le meilleur de son expérience ici à Bahreïn va aider l'équipe à poursuivre sur la voie de la progression. Sakhir est un circuit qu'il connaît très bien et ça aidera vraiment notre travail ce week-end."

Après avoir disputé l'intégralité de la saison 2019 chez Williams, Kubica a endossé cette année le rôle d'essayeur et de réserviste chez Alfa Romeo, tout en participant au championnat DTM, qu'il a conclu au 15e rang avec 20 points.

"Je suis très heureux d'être de retour dans le baquet pour la première fois depuis le mois d'août", se réjouit le pilote de 35 ans. "On dirait que ça fait longtemps, mais ma saison a été très chargée avec le travail au simulateur de l'usine et mon programme DTM, donc tout est passé très vite. Maintenant que ma saison de DTM est terminée, je suis impatient de reprendre mon rôle avec Alfa Romeo Racing à plein temps : il y a encore beaucoup à faire et je suis convaincu que mon travail apportera une contribution positive à l'équipe."

Alfa Romeo occupe actuellement la huitième place du championnat constructeurs avec huit points au compteur, cinq longueurs devant Haas.