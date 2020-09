Un mur de pneus installé à l'endroit du crash de Kvyat

Au cours du 12e tour de la course du GP de Grande-Bretagne 2020, Daniil Kvyat a subi à l'entrée de l'enchaînement de virages Maggots-Becketts-Chapel une défaillance de son pneu arrière droit. Celle-ci, alors qu'il commençait à inscrire son AlphaTauri dans le virage, l'a envoyé en tête-à-queue à haute vitesse avant qu'il n'aille percuter les barrières.

Or, à cet endroit précis du circuit de Silverstone, sur l'extérieur du dégagement et finalement relativement proche de la corde d'un virage qui pose rarement des problèmes aux pilotes, c'est sur un mur de béton que l'AT01 du Russe a rebondi après son passage dans les graviers, avant de s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin, tout près d'un rail de sécurité. L'absence de protections plus traditionnelles, telles que des Tecpro ou un mur de pneus, a été rapidement pointée du doigt par un certain nombre d'observateurs.

C'est ainsi que la direction de course, avant la seconde course sur le tracé de Silverstone, dans le cadre du Grand Prix du 70e Anniversaire, a fait procéder à une modification sécuritaire à cet endroit, comme l'indiquent les Notes du directeur de course. "Un mur de pneus d'approximativement 36 mètres de long a été installé au fond de la zone de dégagement du virage 11", peut-on ainsi lire.

Les premières images de ce changement montrent en effet que cette protection a été installée de sorte à couvrir à la fois le mur de béton que Kvyat a percuté de face mais également une partie du rail de sécurité qui se trouve directement sur sa gauche.

Concernant les causes précises de la crevaison qui a précipité la violente sortie de l'AlphaTauri, Pirelli n'a pas encore toutes les réponses. La firme italienne, qui a d'ores et déjà pu livrer ses conclusions sur les problèmes rencontrés par les Mercedes et Carlos Sainz en fin de GP de Grande-Bretagne, a envoyé le pneu incriminé dans ses quartiers généraux de Milan pour de plus amples analyses. Le manufacturier soupçonne une simple crevaison causée par un élément extérieur et a simplement indiqué qu'une lente perte de pression avait été détectée, dans l'attente de résultats plus précis.