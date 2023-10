Kyle Kirkwood espère avoir sa chance en F1 avec Andretti

Kyle Kirkwood conclut sa deuxième campagne dans l'élite des monoplaces nord-américaines, la première chez Andretti, avec qui il a signé deux victoires. Il est même le seul pilote de l'écurie à avoir triomphé cette saison, alors qu'il avait pour coéquipiers les estimés Colton Herta et Romain Grosjean.

Le natif de Jupiter était précédemment devenu le premier pilote à être titré dans toutes les formules de promotion de l'IndyCar : l'USF2000, l'USF Pro 2000 et l'Indy NXT. Il a également été couronné auparavant en F4 États-Unis et en F3 Amérique, hégémonique avec 27 succès en 31 courses.

Michael Andretti ayant pour objectif de rejoindre la Formule 1 en 2025 ou 2026 suite à l'approbation de son inscription par la FIA, Kirkwood a bon espoir de faire partie des candidats, lui qui était éligible à la Super Licence après ses premiers titres en monoplace : "J'espérerais qu'il envisagerait de me prendre. Mais personnellement, je suis extrêmement content de ma situation actuelle. J'adore être aux États-Unis. J'adore pouvoir aller en Floride et le temps de repos en IndyCar par rapport à la F1. J'apprécie les trajets minimes que l'on fait ici en IndyCar."

"La différence est extrême entre l'IndyCar et la F1. Cela dit, quand j'étais gamin en karting, c'était toujours le truc dont on rêvait. On admirait toujours la F1, surtout en Floride où la scène du karting est très sud-américaine et européenne."

Kyle Kirkwood (Andretti Autosport)

Il se trouve que Kirkwood est ami avec son compatriote Logan Sargeant, actuel pilote Williams en Formule 1, ce qui lui permet d'avoir un aperçu de la vie dans la catégorie reine du sport automobile et conforte son envie d'y aller.

"Ce serait dur pour moi de dire non à quelque chose là-bas", admet-il. "Ça vient juste de quand j'étais gamin en karting et que j'admirais tous les pilotes de F1. Je me rappelle m'être dit très jeune que le simple fait de piloter une F1 me comblerait de bonheur. Puis je me rappelle que ça a changé : 'Si je pilote une IndyCar ou autre chose, ça me comblera de bonheur, car c'est la trajectoire que je suis en train d'emprunter'."

C'est aux alentours de ses 12 ans que Kirkwood a commencé à penser à l'IndyCar, alors qu'il multipliait les titres en karting, non seulement parce que ce championnat était plus accessible mais aussi parce qu'il "ressemble plus à une course de karting qu'à une course de constructeurs". Il est ainsi resté scolarisé et a continué de vivre là où il le voulait, aux États-Unis.

Cependant, il concède que la F1 demeure alléchante : "Si j'avais une opportunité en F1, je serais probablement obligé de la saisir, comme le diraient la plupart des pilotes dans notre championnat. Ça n'enlève rien à ce qu'est l'IndyCar : je pense que l'IndyCar est le meilleur championnat au monde, étant donnés la manière dont les pilotes sont traités, le spectacle, la camaraderie entre les pilotes, les beaux endroits où l'on va, la qualité de vie – je pense que tout cela est excellent en IndyCar. En même temps, la F1 est la catégorie reine du sport automobile depuis toujours, alors ce serait dur de dire non à ça en ayant l'esprit de compétition."