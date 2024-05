La victoire, un "poids" en moins sur les épaules de McLaren

La victoire de McLaren au Grand Prix de Miami était plus qu'attendue par l'écurie mais aussi par son pilote, Lando Norris, qui obtient enfin son premier trophée en Grand Prix après 15 podiums, dont huit deuxièmes places, glanés depuis le début de sa carrière en F1 en 2019. Andrea Stella, le directeur de l'équipe britannique, n'a pas tari d'éloges sur son pilote après la course, sachant à quel point cette victoire comptait pour lui comme pour McLaren.

"Je pense que [ne pas gagner] était un peu un poids sur les épaules [de Norris], mais c'était aussi un poids sur les nôtres", déclare l'Italien, interrogé par Motorsport.com. "Nous savions que dès que nous mettrions à la disposition de Lando le matériel nécessaire pour gagner, il le ferait. Mais il faut reconnaître qu'il a continué à se développer au cours de l'hiver [2023], notamment en cherchant à s'améliorer en qualifications."

"C'est pour moi une preuve qu'il était prêt. De plus, si nous regardons ce qu'il a fait en termes de podiums avec une voiture qui parfois ne pouvait pas se battre aux avant-postes, pour moi Lando est sur une très bonne voie."

Stella a également félicité son pilote pour avoir gardé son sang-froid dans le premier relais en pneus mediums, lorsqu'il était coincé derrière la Red Bull de Sergio Pérez pendant plusieurs tours, sans trouver l'occasion de la dépasser. Dès que le Mexicain s'est arrêté aux stands, Norris a pu enchaîner les meilleurs tours, trouvant un rythme qui a même inquiété, à juste titre, Max Verstappen.

"Je dois dire que sa gestion de la course a été très mature", ajoute Stella. "Dès qu'il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire après le premier tour, il a commencé à économiser ses pneus, car il savait que sa course arriverait à un moment donné. Le rythme qu'il a été capable d'adopter lorsque les voitures qui le précédaient sont passées aux stands était assez incroyable. Il a tiré le maximum du matériel dont il disposait."

Lando Norris fête sa victoire avec Zak Brown, Andrea Stella et toute l'équipe McLaren. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Après 110 courses sans monter sur la plus haute marche du podium, la victoire de Norris a su se faire attendre. Le pilote de 24 ans affirme que, même si d'autres en doutaient, lui savait pertinemment que son jour viendrait.

"J'ai eu des moments où nous étions proches, mais que je n'ai jamais pu convertir cela en victoire", déclare Norris. "Même si beaucoup de gens doutaient que je sois capable de tout mettre bout à bout et de gagner une course, je n'étais pas inquiet."

"Je suis plus confiant que jamais cette année, je sais que j'ai ce qu'il faut et que l'équipe a ce qu'il faut, et j'ai été patient. Je me suis contenté de faire mon travail, d'exécuter mes courses et mes qualifications, et de faire ce que je sais faire de mieux. Et je savais que mon heure allait sonner."

L'échec de Norris lors du Grand Prix de Russie 2021, lorsqu'une stratégie ratée sous la pluie l'a privé, ainsi que son équipe, d'une victoire potentielle, un échec dont "beaucoup de gens disent des conneries" selon le Britannique, a fourni des arguments à ceux qui doutaient de sa capacité à faire face à la pression.

"Les gens aiment continuer à utiliser [Sochi 2021], même la Chine le week-end dernier où j'ai fait une erreur dans le virage 1 sur Lewis [Hamilton]", poursuit Norris. "Chacun peut dire ce qu'il veut. Les gens n'ont pas besoin de m'aimer. Ils n'ont pas besoin de me soutenir. Mais quand les gens doutent de vous dans certaines situations, vous voulez leur prouver qu'ils ont tort."

"Ils pensent qu'ils savent de quoi ils parlent et quand vous leur prouvez que ce n'est pas le cas, c'est satisfaisant. Il n'est pas question de s'en prendre à qui que ce soit, mais c'est juste agréable d'aller sur la piste, de faire son travail et de montrer aux gens de quoi je suis capable. Je voulais dire comme Valtteri [Bottas] 'à qui de droit' [message radio du Finlandais après sa victoire au GP de Russie 2020, ndlr], mais je me suis dit 'c'est sous copyright', alors je n'ai pas voulu le répéter !"

Avec Evan Gale, James Newbold et Filip Cleeren