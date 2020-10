Lance Stroll a testé une Formule 2 à Imola

La Formule 1 est à Imola pour la première fois depuis 2006 ce week-end, et certains vétérans du plateau n'ont pas roulé sur cette piste depuis lors. D'autres ont eu l'occasion de s'y produire bien plus récemment, à l'image de Lance Stroll, qui y a remporté le titre de F3 Europe en 2016 en signant au passage le record du circuit dans cette discipline, en 1'35"601.

Les chronos seront évidemment bien plus rapides ce week-end en Formule 1, et Stroll a décidé de mener une journée d'essais au volant de la Dallara GP2/11 jadis pilotée par Charles Leclerc pour l'écurie Prema (photo). Il s'est ainsi refamiliarisé avec cette piste où il n'y aura qu'une seule séance d'essais libres avant les qualifications et la course.

"C'était fun", déclare-t-il à ce sujet. "C'est une voiture cool, très fun à piloter. C'est un super circuit, donc c'était une expérience utile. Ça ne fait jamais de mal de rouler sur une piste pour se rafraîchir la mémoire. On en saura plus demain."

Valtteri Bottas a également fait quelques tours de roue à Imola au volant d'une Mercedes de route, tandis que les pilotes AlphaTauri, Pierre Gasly et Daniil Kvyat, avaient eu l'opportunité non négligeable d'y rouler en F1 – mais c'était en juin, avant que les essais sur les nouveaux circuits 2020 ne soient explicitement interdits en août.

