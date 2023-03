Lance Stroll souffre-t-il trop de son poignet ?

Charger le lecteur audio

Blessé aux deux poignets lors d'un accident à vélo, Lance Stroll a été contraint de faire l'impasse sur les essais hivernaux de Bahreïn mais avait la ferme intention d'être présent pour la manche d'ouverture du Championnat du monde 2023 de Formule 1 sur cette même piste. Cependant, est-ce un peu trop tôt ?

Stroll est apparu en difficulté lors des essais libres qui ont eu lieu ce vendredi, tournant parfois le volant à la seule aide de la main gauche. Lorsque son ingénieur Ben Michell lui a suggéré de compromettre le premier virage afin d'améliorer sa trajectoire dans la courbe suivante, le Canadien a répondu avec une frustration manifeste : "Je ne peux pas, à cause de mes mains." Plus tard, à la fin de la séance, Stroll a même dû être aidé par ses mécaniciens pour sortir de sa monoplace.

Pourtant, le pilote Aston Martin a tenu un discours que l'on peut qualifier de rassuriste auprès des médias en cette fin de journée. "Je me sens bien", a-t-il déclaré. "Ça fait un peu mal, mais dans l'ensemble ça allait dans la voiture aujourd'hui."

Compte tenu de la manière dont il se privait de son poignet droit lors des essais du jour, Stroll a-t-il le moindre doute sur sa capacité à tenir les 308 kilomètres de la course ? "Non, non, je le protégeais juste", a-t-il assuré. "Ça paraissait un peu plus confortable. Alors je suis convaincu de pouvoir rouler, pas de problème."

Et si Stroll meurt d'envie de participer à ce Grand Prix de Bahreïn, ce n'est sans doute pas sans lien avec le niveau de performance affiché par Aston Martin. Son nouveau coéquipier Fernando Alonso a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres, et il semble que ce ne soit pas l'exception qui confirme la règle. À tel point que lorsque la possibilité d'une première ligne 100% verte sur la grille de départ a été mentionnée, un Stroll habituellement morne s'est enthousiasmé : "Oui, ce serait génial ! On va essayer !"