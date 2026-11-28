Formule 1 GP du Qatar

Norris "choqué" par la domination de Mercedes au Qatar

La marque allemande a signé des doublés dans toutes les séances disputées à Lusail ce week-end.

Ed Hardy

Publié: 28 nov. 2026, 21:04

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris s'est dit "choqué" par le rythme de Mercedes au Grand Prix du Qatar. Il estime que cela donne à McLaren une "bonne indication" du niveau qu'elle devra atteindre lors de la saison 2027 de Formule 1.

Les Flèches d'argent ont signé des doublés dans toutes les séances jusqu'aux qualifications de dimanche, avec George Russell en pole position. Il partagera la première ligne avec son coéquipier, le champion du monde Kimi Antonelli.

Les deux pilotes Mercedes ont été séparés de 0"128, tandis que Norris, troisième, a accusé trois dixièmes supplémentaires. L'écart de 0"480 du pilote McLaren avec la pole position était même inférieur à l'avantage affiché par Mercedes lors des séances précédentes.

Le tracé rapide du circuit international de Lusail convient donc particulièrement à Mercedes, dont la W17, dominatrice et titrée cette saison, excelle sur ce type de piste en 2026.

"Oui, je suis surpris par l'écart", a déclaré Norris, qui partagera la deuxième ligne avec son coéquipier Oscar Piastri.

"Mais c'est aussi un circuit très différent. Nous avons évidemment beaucoup souffert en Malaisie, mais même là-bas, lors de l'une des dernières occasions où nous avons vraiment rencontré beaucoup de virages rapides, nous étions déjà très loin, notamment dans les virages 6, 7 et 8, ou peu importe leur numéro. C'était déjà une bonne indication du fait que nous risquions d'être en retrait ici aussi."

Lando Norris, McLaren

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Norris avait terminé neuvième à Sepang en octobre, tandis que Piastri avait pris la sixième place. Mercedes était en passe de décrocher les deuxième et troisième positions derrière Max Verstappen, chez Red Bull, avant l'abandon tardif de Russell.

Le champion du monde 2025 a ajouté : "Depuis, il y a eu très peu de circuits qui nous ont vraiment permis de mesurer les limites de notre voiture dans les virages rapides."

"Ici, je pense que dès la première séance d'essais libres, après seulement quelques tours, il était assez évident que nous n'étions pas au niveau de ces gars-là."

"Ils font un travail incroyable. Ils réalisent une très bonne saison. Ils nous ont probablement donné, ou plutôt ils nous ont donné, une petite leçon en nous montrant ce dont une voiture est capable dans des virages aussi rapides."

"Ce qu'ils ont très bien réussi à faire, c'est s'adapter à tous les circuits et être plus performants que nous."

"Ils ont une voiture très efficace dans les virages rapides, mais si l'on revient à Las Vegas, leur monoplace était aussi l'une des plus rapides en ligne droite, un domaine dans lequel nous avons souffert."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"Je pense donc qu'ils nous ont donné une bonne indication du niveau que nous devons atteindre l'année prochaine."

Piastri a tenu un discours similaire après avoir obtenu son meilleur résultat en qualifications depuis sa troisième place à Bakou en septembre. Il a terminé à 0"550 de Russell au Qatar.

"Je pense que nous avons été un peu surpris par leur niveau de compétitivité", a déclaré l'Australien.

"Les circuits sur lesquels nous les avons vus être vraiment performants récemment étaient ceux qui comportaient de très longues lignes droites."

"Ici, tout repose évidemment sur l'appui aérodynamique maximal dans les virages rapides. Jusqu'à présent, ils ont écrasé la concurrence."

"Nous avons clairement recueilli de bonnes informations pour l'année prochaine sur les domaines dans lesquels nous devons continuer à progresser. Je sais que nous travaillons très dur, alors croisons les doigts."

Oscar Piastri, McLaren

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri a ainsi confirmé que "les troisième et quatrième places étaient clairement le meilleur résultat que nous pouvions espérer". Il a expliqué ressentir davantage du soulagement après avoir devancé les Red Bull, qui ont pris les cinquième (Isack Hadjar) et sixième places (Verstappen).

"Je pense qu'ils ont semblé compétitifs à certains moments, même pendant les qualifications", a déclaré Piastri, qui a devancé les deux pilotes Red Bull de 0"046 et 0"087.

"De mon côté, j'ai eu le sentiment que tous mes tours étaient plutôt bons. Ceux de Lando ont dû l'être également."

"Je ne pense pas que nous ayons laissé grand-chose de côté. C'est bien d'être devant eux, mais nous devons absolument le rester."

McLaren, quatrième, accuse neuf points de retard sur Red Bull, troisième, à l'approche des deux derniers Grands Prix de la saison.

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