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Lando Norris : "Mercedes est à un autre niveau" au Qatar

En tête, Kimi Antonelli comptait près d'une demi-seconde d'avance sur les McLaren et les Red Bull lors des essais libres à Losail, tandis que Ferrari était en grande difficulté.

Stuart Codling

Publié: 28 nov. 2026, 07:07

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Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

Les deux séances d'essais libres de vendredi au Grand Prix du Qatar se sont achevées sur un doublé des Mercedes du nouveau champion du monde Kimi Antonelli et de son coéquipier George Russell. Mais aucune autre écurie n'a été en mesure de rivaliser avec leur rythme impressionnant sur ce circuit très rapide.

Russell accusait une demi-seconde de retard sur Antonelli lors des EL1, disputés en journée par des températures plus élevées et donc moins représentatives. Il a toutefois réduit cet écart à un peu moins de quatre dixièmes lors des EL2.

Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, ainsi que les Red Bull de Max Verstappen et Isack Hadjar, ont quelque peu comblé le gouffre qui les séparait des Mercedes en EL2. Ils ont néanmoins terminé cette deuxième séance à environ une demi-seconde d'Antonelli. Les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont également un peu rapprochées, mais ont tout de même conclu la journée à plus d'une seconde du meilleur temps.

"Je pense que nous sommes plutôt bien placés par rapport aux autres, à l'exception de Mercedes", a déclaré Norris à l'issue de la séance. "Mercedes est tout simplement à un autre niveau par rapport à tout le monde. Cela montre à quel point nous sommes globalement loin du compte."

"Ce n'est pas comme si quelque chose fonctionnait mieux pour eux ici. On voit clairement que s'ils sont rapides ici, ils le sont aussi sur beaucoup d'autres circuits, pour les mêmes raisons. Je pense donc que cela nous fait surtout prendre conscience de notre niveau par rapport au leur."

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

De manière peu rassurante, Norris a estimé que McLaren ne serait pas en mesure de combler son retard grâce au travail sur les réglages entre vendredi et samedi.

"Je pense que l'écart reflète probablement la réalité", a-t-il déclaré. "Je dirais qu'il est d'environ sept dixièmes au tour. Nous sommes loin de pouvoir revenir à ce niveau."

Verstappen s'est montré légèrement plus optimiste quant à la possibilité de trouver des solutions sur sa voiture. Il a fait remarquer que, comme cela a souvent été le cas le vendredi cette saison, les essieux avant et arrière de la RB22 lui avaient donné l'impression de fonctionner de manière "déconnectée".

Une amélioration de l'équilibre pourrait encore lui permettre de gagner deux dixièmes, voire davantage, sans nécessairement aller jusqu'à une demi-seconde.

"Ils [Mercedes] sont probablement rapides en ligne droite, mais ils ont aussi peut-être un meilleur équilibre que nous actuellement", a-t-il expliqué. "Nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits. Et quand on ne l'est pas, il est très difficile d'obtenir le même résultat."

Le circuit de Losail ne comporte qu'un seul virage lent, ce qui pourrait expliquer en partie le déficit important de Ferrari. Les deux Mercedes W17 se sont montrées particulièrement rapides dans l'enchaînement de virages rapides à droite du dernier secteur, où l'équilibre et l'appui aérodynamique sont récompensés, à condition de ne pas élargir la trajectoire sur le vibreur extérieur du virage 14.

De son côté, Leclerc a expliqué que Ferrari cherchait toujours à déterminer quelle part de son retard était due à une SF-26 étonnamment lente et quelle part résultait d'une Mercedes plus performante que prévu.

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

"Nous avons été très lents du premier tour ce mati jusqu'au dernier tour des EL2, et il est très difficile de comprendre ce qui constitue l'anomalie", a-t-il déclaré. "Je pense que ce n'est pas seulement le cas pour nous, mais pour tout le monde, en particulier lorsqu'on se compare à Mercedes. Elle semble... Ils ont toujours eu plus ou moins la meilleure voiture, mais elle affiche désormais un niveau de performance auquel nous ne nous attendions pas."

"Aujourd'hui, Mercedes semble particulièrement rapide, non seulement par rapport à nous, mais aussi par rapport aux autres", a reconnu Diego Ioverno, directeur sportif de Ferrari.

"Cela peut s'expliquer par différentes raisons : leur package fonctionne peut-être encore mieux ici que sur le reste de la saison, ou ils ont peut-être fait des choix différents dans leur programme. Quelle que soit l'explication, que ce soit la puissance, les réglages, le poids de la voiture, la quantité de carburant ou autre, ils sont performants."

"Ils semblent avoir une longueur d'avance sur toutes les autres équipes. Nous verrons demain, et pendant la suite du week-end, comment ils se comporteront."

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