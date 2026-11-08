Résumé de course

Formule 1 GP de São Paulo

Norris s'impose dans des conditions mixtes, Mercedes décroche le titre constructeurs

Lando Norris offre à McLaren sa troisième victoire de la saison en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Brésil perturbé par la pluie, tandis que Mercedes s'adjuge le titre mondial des constructeurs

Filip Cleeren

Mis à jour: 8 nov. 2026, 18:57

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Lando Norris a remporté sa troisième victoire en 2026 à l'occasion d'un Grand Prix du Brésil de Formule 1 disputé dans des conditions météorologiques changeantes. Il a résisté au retour en force de Max Verstappen, tandis que Mercedes a décroché le titre mondial des constructeurs.

Après avoir repris les commandes à son successeur au palmarès mondial, Kimi Antonelli, qui avait effectué un tête-à-queue en début d'épreuve, le poleman Norris a repoussé le spectaculaire retour de Verstappen au Brésil. La course a débuté et s'est achevée sur une piste mouillée, avec une accalmie entre les deux.

Après avoir frôlé la sortie de piste dans le tour de mise en grille, lorsqu'il avait glissé dans l'herbe au délicat virage 12, Antonelli a débordé le poleman Norris au premier virage pour prendre la tête, alors que le départ était donné sur une piste humide nécessitant les pneus intermédiaires. Parti troisième, Liam Lawson a lui aussi pris l'avantage sur Norris pour s'installer en deuxième position derrière la Mercedes.

Alonso a été le grand perdant de ce départ, concédant six places après être sorti large au virage 3. À l'inverse, Lewis Hamilton a gagné 10 positions pour remonter à la 11e place, tandis que Verstappen a grimpé au 13e rang. Les deux hommes s'élançaient depuis le fond de la grille en raison de pénalités moteur.

Alors qu'Antonelli creusait un écart de cinq secondes sur Lawson et Norris, Hamilton et Verstappen se sont rapidement retrouvés roue contre roue, le Britannique commençant à souffrir de l'usure de ses pneus arrière. Le septuple champion du monde n'a pas réussi à suivre Verstappen lorsque celui-ci a dépassé Oscar Piastri pour intégrer le top 10. C'est finalement Alonso, au volant de son Aston Martin, qui a pris le meilleur sur la Ferrari.

Hamilton a demandé à son équipe de le faire rentrer pour chausser des pneus slicks. Il a finalement obtenu gain de cause au 15e des 71 tours, devenant le premier pilote à effectuer ce changement. La vitesse immédiatement affichée avec les pneus pour piste sèche a déclenché une vague d'arrêts aux stands dans tout le peloton : l'ensemble des pilotes est passé aux gommes tendres, tandis qu'Antonelli et Verstappen ont attendu un tour de plus que les autres hommes de tête.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

À l'issue de cette série d'arrêts, Antonelli a conservé la tête devant Norris, Isack Hadjar et Verstappen, auteur d'un retour remarquable. Tous deux avaient dépassé Lawson. Russell a en revanche perdu gros en partant en tête-à-queue à la sortie des stands. Il a eu la chance de ne pas endommager sa voiture, mais a rétrogradé derrière Piastri et Nico Hülkenberg, chez Audi.

Antonelli a subi une pression croissante de la part de Norris et a signalé un problème de suspension qui faisait tirer sa voiture d'un côté. Le souci est devenu évident de manière spectaculaire lorsqu'il est parti en tête-à-queue au virage 1, laissant Norris prendre les commandes, avant de parvenir à reprendre la piste.

Les difficultés de comportement de la Mercedes d'Antonelli ont persisté. Les deux pilotes Red Bull, Hadjar et Verstappen, l'ont facilement dépassé pour s'installer aux places du podium. Hadjar a ensuite laissé passer Verstappen au 38e tour.

Après avoir concédé cinq secondes à Hadjar, Antonelli a réussi à stabiliser sa course en quatrième position, avec une avance confortable sur Piastri, Lawson, Russell et Hülkenberg. Aucun des deux pilotes Ferrari n'est toutefois parvenu à progresser significativement depuis le milieu du peloton.

Parti du fond de la grille, Verstappen s'est soudainement retrouvé deuxième juste après la mi-course, à neuf secondes du leader Norris. Le Néerlandais a déclenché son deuxième arrêt au 46e tour pour chausser un nouveau train de pneus tendres, tandis que Hadjar se montrait confiant quant à sa capacité à rallier l'arrivée sans repasser par les stands.

Alors qu'une légère bruine s'abattait sur le circuit à 23 tours de l'arrivée, McLaren a décidé d'effectuer un deuxième arrêt pour chausser des pneus tendres à Norris. En réaction, Hadjar a renoncé à sa stratégie à un seul arrêt et est passé par les stands au 51e tour. Antonelli a ainsi hérité de la tête, Mercedes faisant le pari d'une pluie plus soutenue ou de l'intervention d'une Safety Car. Mais comme le nouveau champion du monde perdait plus d'une seconde par tour, l'équipe a rapidement abandonné cette stratégie et l'a rappelé aux stands au 54e tour pour chausser de nouveaux pneus slicks.

Alors que les stratégies convergeaient à nouveau, Norris a continué de répondre aux attaques de Verstappen et à défendre son avance de sept secondes. Hadjar pointait huit secondes plus loin, en troisième position.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mais la pluie s'est intensifiée au 62e tour, déclenchant un passage massif aux pneus intermédiaires en l'espace de deux tours. Norris et Verstappen sont tous deux rentrés aux stands au 63e tour, tandis que Hamilton a réussi à éviter la sortie de piste sur ses pneus slicks juste avant de s'arrêter.

Imperturbable, Norris a maîtrisé avec sang-froid les derniers tours particulièrement délicats pour décrocher sa troisième victoire de la saison. Verstappen a dû se contenter de la deuxième place, à 14 secondes du pilote McLaren, tandis que Hadjar a terminé troisième, neuf secondes plus loin.

Russell a pris la quatrième place devant Antonelli. Les deux Mercedes ont surmonté des problèmes d'équilibre en fin de course pour offrir à leur équipe son huitième titre constructeurs, le premier depuis 2021.

Piastri a terminé sixième pour McLaren, devant Leclerc et un valeureux Lawson. Ce dernier continue de se battre pour conserver sa place en F1 chez Racing Bulls, mais n'a pas réussi à garder Leclerc derrière lui dans les derniers tours.

Comme Leclerc, Hamilton n'a pas pu poursuivre son véritable retour et a dû se contenter de la neuvième place. Hülkenberg a décroché le dernier point en terminant dixième, malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage.

Rafael Câmara a terminé 20e et dernier pour ses débuts à domicile, en remplacement d'Esteban Ocon, tandis que Lance Stroll a abandonné pour la 14e fois cette saison au volant de l'Aston Martin. Valtteri Bottas n'a pas pris le départ en raison d'un écrou de roue arrière droite mal engagé sur sa Cadillac.

Résultats du Grand Prix du Brésil

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1 L. Norris McLaren 1 71

-

3 25 McLaren Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull 3 71

+14.602

14.602

14.602 3 18 Red Bull Red Bull 3 I. Hadjar Red Bull 6 71

+24.485

24.485

9.883 3 15 Red Bull Red Bull 4 G. Russell Mercedes 63 71

+33.991

33.991

9.506 2 12 Mercedes Mercedes 5 K. Antonelli Mercedes 12 71

+36.017

36.017

2.026 3 10 Mercedes Mercedes 6 O. Piastri McLaren 81 71

+56.475

56.475

20.458 3 8 McLaren Mercedes 7 C. Leclerc Ferrari 16 71

+1'13.586

1'13.586

17.111 2 6 Ferrari Ferrari 8 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+1'15.402

1'15.402

1.816 3 4 RB Red Bull 9 L. Hamilton Ferrari 44 70

1 lap

3 2 Ferrari Ferrari 10 N. Hülkenberg Audi 27 70

1 lap

3 1 Audi Audi 11 A. Lindblad Racing Bulls 41 70

1 lap

3 RB Red Bull 12 F. Alonso Aston Martin 14 70

1 lap

3 Aston Martin Honda 13 F. Colapinto Alpine 43 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 14 P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 15 A. Albon Williams 23 70

1 lap

3 Williams Mercedes 16 G. Bortoleto Audi 5 70

1 lap

3 Audi Audi 17 O. Bearman Haas 87 70

1 lap

3 Haas Ferrari 18 S. Pérez Cadillac 11 69

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19 C. Sainz Jr Williams 55 69

2 laps

3 Williams Mercedes 20

R. Câmara Haas

51 69

2 laps

3 Haas Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin 18 30

31 laps

2 Abandon Aston Martin Honda dnf V. Bottas Cadillac 77 0

71 laps

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