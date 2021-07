Seidl : Norris peut viser la troisième place du championnat

Si le match pour le titre mondial n'a très rapidement impliqué que Max Verstappen et Lewis Hamilton, celui pour la troisième place du championnat est nettement plus ouvert. Au soir du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche de la saison 2021, nous avons observé un cinquième changement sur la dernière marche du podium virtuel, le zéro pointé de Sergio Pérez permettant à Lando Norris de refaire son apparition dans le top 3.

Le pilote McLaren avait déjà occupé cette position plus tôt dans la saison grâce à ses arrivées sur le podium à Imola et à Monaco. Bien qu'il ne dispose sur le papier que de la troisième meilleure voiture du plateau, le Britannique a été l'homme le plus régulier de ce début de saison. On ne recense aucun abandon et aucune arrivée au-delà du top 8.

Andreas Seidl a admis que le chemin était encore long avant la finale d'Abu Dhabi, mais le directeur de McLaren a également avoué à demi-mot que Norris pourrait se maintenir devant Valtteri Bottas et Sergio Pérez si les performances ne chutaient pas.

"Il est difficile de dire que [la troisième place] est un objectif réaliste parce que les Red Bull et les Mercedes sont vraiment meilleures", a-t-il avancé. "Valtteri et Checo ont aussi fait de belles courses cette année et dans le passé, donc tout repose sur les bonnes performances de Lando, de l'équipe et de la voiture. Après dix courses, nous avons réussi à atteindre la troisième place donc ce n'est pas impossible que [Norris] puisse rester là s'il parvient à répéter ses résultats de la première moitié de saison."

Selon Seidl, Ferrari, quatrième du classement, est le "vrai" rival de McLaren. Néanmoins, cela n'empêche pas l'écurie britannique de faire tout son possible pour capitaliser sur les erreurs de Red Bull et de Mercedes, qui se sont partagé les victoires cette saison mais qui ont également connu les plus grands couacs.

"Soyons honnêtes, la situation doit souvent mal tourner chez Red Bull ou Mercedes pour que nous puissions les battre", a poursuivi le chef d'équipe. "Nos performances seules ne nous permettent pas de devancer Valtteri et Checo pour le moment. C'est la réalité et nous ne devons pas l'oublier. Nous avons également une forte concurrence avec les deux pilotes Ferrari."

"Nous nous levons le matin parce que nous voulons gagner des courses. En raison de nos performances actuelles, ce n'est pas encore possible. Donc, nous essayons de faire un meilleur travail en matière de stratégie, de rythme ou de capacité à se tenir loin des problèmes. Ces éléments, en comptant également un certain degré de chance, nous permettent d'occuper la [troisième] position. Et jusqu'à la fin de la saison, nous allons essayer de donner du fil à retordre à nos adversaires sur tous les circuits."