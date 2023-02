Le Strip de Las Vegas fermé pendant 10 ans pour le Grand Prix F1

Charger le lecteur audio

L'an passé, la Formule 1 a révélé qu'elle ferait son retour à Las Vegas dès 2023, avec la tenue d'une course urbaine nocturne dans les rues de la cité du vice. Plus encore, le tracé empruntera une partie du fameux "Strip", c'est-à-dire la partie de Las Vegas Boulevard où sont situés une grande partie des hôtels ou des casinos emblématiques de la ville.

L'annonce initiale ne faisait état que d'un contrat de trois années, jusqu'en 2025, mais il a toujours été clair, notamment du côté de la discipline, qu'un engagement à long terme était souhaité. Ce mardi, le conseil du comté de Clark a examiné une résolution visant à reconnaître le GP comme une épreuve annuelle pour les dix prochaines années, pour un impact économique estimé à plus d'un milliard de dollars pour la région.

"Nous avons un contrat de trois ans avec la Formule 1, mais nous prévoyons un partenariat à vie", a déclaré James Gibson, conseiller du comté de Clark, avant le vote. "Cela va ouvrir la voie pour pouvoir le faire pendant au moins dix ans. Et puis au-delà, je suis sûr que ceux qui nous succéderont verront la valeur de ce que nous avons fait et continueront à le faire pour toujours."

Dans ce cadre, il était requis par le conseil d'acter le fait que certaines portions sur lesquelles passera le circuit, dont certaines dépendent directement du comté (Las Vegas Boulevard notamment), devaient être fermées. La motion a été adoptée à l'unanimité (7-0), ouvrant donc la voie à ces fermetures de routes jusqu'en 2032.

La résolution laisse également entendre que Las Vegas prévoit de conserver à l'avenir son créneau de fin de saison, en précisant que la mise en place de l'épreuve devrait avoir lieu "quelques heures par jour pendant cinq jours, du mercredi au dimanche de la semaine précédant les vacances de Thanksgiving en novembre, de 2023 à 2032".

Terry Miller, le responsable du projet du Grand Prix de Las Vegas, est intervenu avant le vote de la commission, et a déclaré que les préparatifs de la première course prévue en novembre étaient "dans les temps". "Il s'agit d'une opportunité à l'échelle de la communauté pour les travailleurs, pour les vendeurs, pour tous ceux qui sont enthousiasmés par une nouvelle opportunité à Las Vegas et dans le comté de Clark", a-t-il ajouté.

"Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Cela amène évidemment de la main-d'œuvre pour la construction, mais aussi pour le fonctionnement de l'événement lui-même. Si la résolution est adoptée, ce sera pour de nombreuses années. L'impact que le Grand Prix de Las Vegas exerce sur notre communauté est très important."

La construction d'un bâtiment qui constituera la zone des stands et le paddock est en cours, après que la F1 a acheté un site de 15 hectares pour 240 millions de dollars au printemps dernier. Le Grand Prix de Las Vegas est prévu pour le samedi 18 novembre et sera l'avant-dernière manche de l'année avant la finale à Abu Dhabi.

Avec Luke Smith