Latifi critique son volant, Williams nuance

Samedi, comme à chaque Grand Prix depuis le début de la saison (à une exception près), Nicholas Latifi s'est qualifié entre la 18e et la 20e place. En l'occurrence, sur le Circuit Paul Ricard, il était bon dernier, alors qu'il bénéficiait enfin des nouvelles pièces installées sur la Williams FW43.

Le Canadien a toutefois estimé avoir été handicapé par un pépin pour le moins inhabituel : "Nous avons eu beaucoup de petits problèmes que nous ne devrions pas avoir. J'ai un volant excentré depuis le début du week-end, ce que nous n'avons pas été en mesure de réparer, et forcément en parc fermé nous ne pouvons pas le résoudre pour la course de demain. C'est extrêmement perturbant et frustrant, en tant que pilote, quand le volant est très excentré."

Lorsqu'il lui a été demandé quelle explication l'équipe lui avait donnée, Latifi a répondu : "Je n'en ai pas encore eu."

Or, du côté de Williams, on est prompt à tempérer l'impact de ce souci. "Sur les données, et même en regardant la vidéo, cela semble être un problème relativement mineur. Toutes ces choses-là ont toujours un peu d'imperfection en elles", a analysé Dave Robson, directeur de la performance, qui a ensuite souligné les répercussions du couvre-feu : "Je pense qu'auparavant, ça aurait été plus facile à réparer dans la mesure où nous aurions pu y passer autant de temps que nous le voulions la nuit dernière, nous aurions pu démonter la voiture et trouver [le problème]. Forcément, maintenant que les heures de travail sont très restreintes, c'est un peu plus difficile de faire ça. Peut-être que ça l'a un petit peu perturbé, mais je ne pense pas que ce soit si grave, à vrai dire."

Latifi a logiquement été affecté par ce problème à nouveau lors de la course du Grand Prix de France, qu'il a passée vers le fond de peloton avant d'être au moins partiellement responsable d'un accrochage avec Kevin Magnussen, qui allait contraindre les deux pilotes à l'abandon. Cependant, le pilote Williams était plus qu'optimiste à l'issue de l'épreuve : "Je me bats avec des voitures contre lesquelles je ne m'étais pas battu depuis le début de l'année, et aujourd'hui, j'étais plus compétitif que beaucoup d'entre elles. Cela apporte de la confiance, surtout quand il y a beaucoup de points d'interrogation sur les huit premières courses. Juste un peu de malchance aujourd'hui."

Propos recueillis par Luke Smith