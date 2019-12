Lauda à nouveau hospitalisé pour une grippe

Lauda passait des vacances en famille lorsqu'il est tombé malade. Il semble que son hospitalisation ait été décidée par pure précaution compte tenu de sa sensibilité aux infections à la suite de sa récente opération du poumon, et qu'il n'y ait pas de raison de s'alarmer.

L'Autrichien, qui aura 70 ans le 22 février, a subi une greffe du poumon en août dernier et il avait passé deux mois à l'hôpital avant de pouvoir en sortir en bonne condition. Au mois de novembre, il a évoqué sa santé dans une vidéo diffusée à la suite du cinquième double titre consécutif de Mercedes en F1.

"Comme vous le savez tous, j'ai connu une période difficile avec ma santé, et le soutien que j'ai reçu de vous tous était incroyable", confiait-il. "Je me suis remis plus vite car je me sentais comme chez moi au sein d'une grande et forte famille d'amis."