Lawson est-il le meilleur pilote pour remplacer Pérez chez Red Bull ?

Un mois seulement après que Sergio Pérez a obtenu une prolongation de contrat de deux ans avec Red Bull, son avenir en Formule 1 semble bien compromis. Des clauses de performance font courir au Mexicain le risque de perdre son baquet dans un avenir proche, alors que la grille devient de plus en plus compétitive.

Pérez n'a marqué que 11 points en quatre Grands Prix depuis l'annonce de son nouveau contrat, soit moins que Nico Hülkenberg (Haas) ou Lance Stroll (Aston Martin), et loin derrière les 86 points de Max Verstappen. Qui plus est, il n'a toujours pas réussi à battre son coéquipier en qualifications cette saison.

Si Red Bull pouvait auparavant se permettre que Pérez soit distancé par Verstappen, ce n'est plus le cas depuis que McLaren et Mercedes ont rattrapé leur retard. L'écurie de Milton Keynes juge actuellement que la forme de son pilote est "intenable" et est en train de réexaminer sa position.

Le facteur clé pour les chances de Pérez pourrait être une journée de tournage apparemment anodine organisée par Red Bull à Silverstone jeudi dernier avec sans doute son meilleur jeune espoir, Liam Lawson, dans la voiture. Bien que l'équipe ait dû utiliser des pneus de démonstration, Lawson a pu piloter la RB20 sur un maximum de 200 km, ce qui correspond à 33 tours du tracé du Grand Prix de Silverstone.

L'équipe a ainsi eu l'occasion d'évaluer ses aptitudes, comme elle l'a fait avec Daniel Ricciardo dans des circonstances plus favorables il y a un an - il s'agissait alors en effet pour l'Australien d'un test Pirelli, le kilométrage n'était donc pas limité et les composés pneumatiques correspondant à ce qui pourrait être utilisé lors d'un week-end de Grand Prix.

Ricciardo et Tsunoda pas assez convaincants

Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il peut sembler surprenant que Lawson soit considéré comme un candidat crédible pour un volant chez Red Bull, car il n'a pas été retenu cette année, Ricciardo et Yuki Tsunoda ayant conservé leur place chez VCARB.

Red Bull espérait que l'un d'entre eux démontrerait ses qualités en prenant clairement le dessus sur l'autre, mais cela ne s'est pas produit jusqu'à présent - bien que Tsunoda ait l'avantage, puisqu'il a marqué 20 points contre 11 pour Ricciardo (mais seulement 13 contre 11 depuis que l'Australien a reçu un nouveau châssis en Chine) et qu'il mène 10 à 5 dans leur face-à-face en qualifications.

Red Bull se penche donc sur Lawson. Le Néo-Zélandais de 22 ans a connu le succès à tous les niveaux. Ses premiers faits d'armes comprennent une place de vice-champion en ADAC F4 devant Enzo Fittipaldi et Frederik Vesti, le championnat Toyota Racing Series devant Marcus Armstrong, et une deuxième place en Euroformula Open dans un peloton comprenant Yuki Tsunoda.

Lawson a ensuite pris la cinquième place en Formule 3, à seulement 21 points du champion Oscar Piastri, puis a battu de justesse Logan Sargeant pour la troisième place lors de la saison 2022 de Formule 2, tout en manquant de peu les titres en DTM et en Super Formula en 2021 et 2023 respectivement - montrant ainsi sa polyvalence comme un atout clé.

Cependant, s'il est une chose qui a mis en évidence le potentiel de Lawson, c'est bien le fait qu'il ait remplacé Ricciardo pendant cinq manches chez AlphaTauri lorsque celui-ci a été victime d'une fracture du métacarpe lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas 2023. Le rookie n'a pas démérité par rapport à son coéquipier Tsunoda lors des qualifications et a réalisé une performance remarquable à Singapour, où il a atteint la Q3 et a obtenu le meilleur résultat de l'équipe de l'année jusqu'alors en terminant la course à la neuvième place.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Depuis, Lawson attend son heure et se concentre sur son rôle de pilote de réserve de Red Bull et VCARB - ce qui implique un travail crucial de mise au point dans le simulateur de Milton Keynes, comme l'ont fait de nombreux jeunes pilotes pour l'équipe dans le passé avant de décrocher une place dans l'équipe de F1.

Il n'est jamais facile pour un pilote de délaisser la compétition, quelle qu'elle soit, mais la pression sur Ricciardo n'a cessé de croître. Il est plausible que l'Australien soit remplacé par Lawson dès la pause estivale.

"L'objectif était que [Ricciardo] soit envisagé pour Red Bull Racing avec des performances exceptionnelles", a déclaré Helmut Marko, conseiller de Red Bull en matière de sport automobile, au journal autrichien Kleine Zeitung il y a deux semaines. "Ce baquet a été attribué à Sergio Pérez, et ce plan n'est donc plus valable. Nous devrons bientôt y placer un jeune pilote. Ce serait Liam Lawson."

Lawson pourrait alors être évalué en vue d'une intégration rapide dans l'équipe mère en 2025. Ou alors, Red Bull le choisira peut-être pour remplacer Pérez encore plus tôt, ce qui n'est pas exclu à ce stade.

Le Néo-Zélandais n'a certes pas encore prouvé qu'il était un talent unique, mais son potentiel est évident et il est devenu une valeur relativement sûre, puisqu'il n'a abandonné dans aucune de ses 20 dernières courses.

Reste à savoir si Lawson est le meilleur candidat pour le baquet Red Bull, mais ce qui est certain, c'est que l'équipe de Milton Keynes ne négligera aucune piste pour évaluer ses capacités.