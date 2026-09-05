Lawson ira aussi en fond de grille à Monza
Red Bull a choisi de changer tous les composants moteur de Liam Lawson avant les qualifications du Grand Prix d'Italie.
Photo de : Alex Bierens de Haan / Getty Images
Un troisième pilote sera pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie. Avant les qualifications à Monza, Red Bull a chois de renouveler l'intégralité des éléments moteur de Liam Lawson, impliquant une pénalité de plusieurs dizaines de places.
Le Néo-Zélandais rejoint ainsi dans cette situation Kimi Antonelli (Mercedes) et Alexander Albon (Williams). Comme le veut le règlement, les trois pilotes seront départagés par leur performance en qualifications, la sanction étant supérieure à 15 places.
Ils pourraient également s'avérer précieux pour leurs coéquipiers respectifs en leur offrant l'aspiration pendant la séance.
Pour Red Bull, l'idée avait déjà été évoquée à Zandvoort, notamment pour permettre à Isack Hadjar d'éviter de purger la pénalité, le quotas étant alloué à la monoplace et non au pilote.
Finalement, l'intérim se prolongeant, et risquant d'être toujours d'actualité la semaine prochaine au Grand Prix d'Espagne, l'écurie de Milton Keynes a opté pour une pénalité sur un tracé de Monza où dépasser est davantage possible qu'ailleurs.
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