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Lawson dans la Red Bull au Mugello, Tsolov dans la Racing Bulls à Imola

Plusieurs écuries ont pris la piste cette semaine en Italie, au Mugello et à Imola.

Basile Davoine
Mis à jour:
Liam Lawson, Red Bull Racing

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Oscar Piastri, McLaren

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Les essais Pirelli au Mugello
Oscar Piastri, McLaren

Les essais Pirelli au Mugello
Oscar Piastri, McLaren

Les essais Pirelli au Mugello
Oscar Piastri, McLaren

Les essais Pirelli au Mugello
31

Découvrez toutes les photos des essais dans notre galerie ci-dessus. 

Entre les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie, quelques écuries et pilotes ont fait cette semaine un crochet par le Mugello. Au programme : deux journées d'essais dédiées à Pirelli, dans le cadre du développement des pneus pour la saison 2027.

Organisés mercredi et jeudi, ces tests sont entièrement chapeautés par le manufacturier unique de la Formule 1, auquel les équipes se mettent tour à tour à disposition. L'occasion pour Liam Lawson de prolonger un peu son intérim au volant de la Red Bull, après avoir remplacé Isack Hadjar à Zandvoort.

Le Néo-Zélandais était en piste le premier jour, avec un total de 116 tours et un meilleur temps en 1'22"297. Parallèlement, Oscar Piastri était au volant de la McLaren, avec un chrono de 1'21"358 réalisé lors du plus rapide de ses 93 tours.

Oscar Piastri (McLaren) lors des essais au Mugello.

Oscar Piastri (McLaren) lors des essais au Mugello.

Photo de: Pirelli

Jeudi, les deux écuries ont été rejointes par Audi, qui a fait rouler Nico Hülkenberg (121 tours, avec un meilleur chrono en 1'24"012). Au volant de la McLaren, c'est le champion du monde en titre Lando Norris qui a pris le relais (115 tours, le meilleur en 1'21"899), tandis qu'Ayumu Iwasa était dans la Red Bull (117 tours, 1'23"414).

Au total, ce sont 2 948 kilomètres qui ont été accumulés en deux jours pour le compte de Pirelli, qui poursuivra son programme de développement à la mi-septembre avec des essais programmés à Monza avec Ferrari et Racing Bulls.

Premier test en F1 pour Tsolov

Nikola Tsolov (Racing Bulls)

Nikola Tsolov (Racing Bulls)

Photo de: Red Bull Content Pool

L'équipe Racing Bulls, justement, était elle aussi sur le pont cette semaine en Italie, mais à Imola. L'écurie de Faenza y organisait une journée TPC (Testing of Previous Cars) avec la VCARB 02 de la saison dernière. Le jeune pilote de la filière Red Bull, Nikola Tsolov (19 ans), a ainsi pu bénéficier de son premier test à bord d'une Formule 1. Le Bulgare, actuel leader du championnat de F2, a parcouru un total de 690 km.

Directeur de l'équipe Racing Bulls, Alan Permane a évoqué "une étape très positive" pour son pilote. "Il s'est rapidement adapté à la voiture et a fait preuve du sang-froid que l'on attend d'un pilote qui prend le volant d'une F1 pour la première fois", a-t-il ajouté.

 

"Cette séance s'inscrit dans le programme de développement que l'équipe mène actuellement pour ses jeunes pilotes, en leur offrant les outils, l'expérience et l'environnement nécessaires pour progresser. Nous avons vu à maintes reprises ce que cette filière pouvait produire, et des journées comme celle-ci participent à la construction de cette réussite."

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