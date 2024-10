Lawson révèle qu'Alonso l'a pris à partie après le sprint

Après une passe d'armes âpre lors du sprint du Grand Prix des États-Unis 2024 de F1, Liam Lawson et Fernando Alonso ont eu un échange animé une fois sortis de leur cockpit, le Néo-Zélandais révélant que l'Espagnol avait menacé de le "faire chier" avant de mettre cela à exécution lors des qualifications.

Lors de la course courte de ce samedi, Lawson et Alonso se sont battus durement en piste, mais cette lutte n'était pas du goût du pilote Aston Martin qui, en réaction à une défense acharnée du pilote VCARB, a lancé à la radio qu'il était "idiot".

Ce qui ne s'est pas arrêté là puisqu'après la course, le double champion du monde a averti son homologue qu'il allait le "faire chier". Une parole qui a été suivie par des actes quand Alonso, collé à Lawson au début de la Q1, a ostensiblement dépassé le pilote dès la sortie de la voie des stands au lancement de son tour de préparation.

Je crois savoir qu'il a connu une course assez affreuse et je peux donc comprendre qu'il soit contrarié.

"Je ne sais pas, il a dit qu'il allait me faire chier, et je pense qu'il a tenu parole", a déclaré Lawson a propos de cette séquence. "Il était vraiment contrarié, je ne sais pas pourquoi. Nous nous battions pour la 16e place et je ne sais pas pourquoi il était si énervé. Je ne sais pas. C'est comme ça. J'espère qu'il pourra s'en remettre et que nous pourrons avancer. Il a joué à un petit jeu en sortant des stands. C'est comme ça, ça fait partie du jeu - ça ne me perturbe pas."

"Je crois savoir qu'il a connu une course assez affreuse et je peux donc comprendre qu'il soit contrarié. Mais si j'avais fait quelque chose de mal, j'aurais eu une pénalité. Alors, oui...", a ensuite ajouté Lawson, en référence à la 18e place finale d'Alonso après le sprint.

Liam Lawson et Fernando Alonso en discussion après le sprint. Photo de: Motorsport Images

Quant au pilote Aston Martin, il s'était d'abord fendu d'une remarque qui n'est pas passée inaperçue devant les médias espagnols juste après le sprint : "Il a six courses pour faire ses preuves mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il aborde ça de la bonne manière. C'est sa carrière qui est en jeu, pas la mienne."

Interrogé ensuite sur l'échange entre les deux pilotes, immortalisé par les photos ci-dessus, Alonso a expliqué : "Ça reste entre nous." Puis, quand Motorsport.com lui a demandé ce qui s'était passé, il a lancé : "En qualifications ? Que s'est-il passé en qualifications ? Ah, eh bien, comme j'avais des pneus usés, je n'avais pas vraiment l'intention de faire un tour chronométré, alors je ne voulais pas perdre davantage de temps."

"Et je pense que cela n'a pas changé grand-chose pour lui [que je le dépasse]. Mais aujourd'hui, lors du sprint, nous nous sommes battus très, très intensément. À mon avis, il se battait vraiment beaucoup pour une 16e ou une 17e place. Mais vous savez, on ne peut rien faire."

Liam Lawson devant Fernando Alonso lors du sprint. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Et vous savez, tant que l'une des deux voitures lève le pied, il n'y a jamais d'accident. C'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. Tout le monde sur la piste se comporte comme il le souhaite, et pour moi, aujourd'hui, ce [qu'a fait Lawson] n'était pas nécessaire. Vous savez, tout le monde a des opinions différentes. Cela ne me dérange pas. Il y a 24 courses, donc on se rencontre parfois au cours de l'aventure."

Concernant "l'incident" en lui-même, Alonso a ajouté : "Dans la ligne droite, je pense que nous avons failli nous crasher, comme je l'ai fait avec Lance [Stroll] il y a deux ans, à 300 et quelques [km/h]. Et puis [il y a] la façon dont il m'a serré, en sortie de virage, jusqu'à la limite de la piste elle-même. [...] Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas en faire toute une histoire. Il n'y a, bien sûr, aucune pénalité lorsque quelqu'un lève le pied dans les [virages] 16/17 - c'était probablement la plus grosse surprise."

Avec Mark Mann-Bryans et Jonathan Noble