Leclerc avoue avoir "perdu le rythme" dès les EL3

Si Charles Leclerc a été le pilote le plus rapide lors des Essais Libres 2 et des Essais Libres 3 du Grand Prix d'Australie, le Monégasque n'a finalement décroché que le cinquième temps des qualifications. Ce samedi matin, c'est son coéquipier Carlos Sainz qui s'est chargé de mener seul l'assaut de Ferrari pour la pole position, face à Red Bull et Max Verstappen.

Au terme de la séance qualificative, Leclerc souffrait d'un débours de cinq dixièmes sur le poleman Verstappen après avoir avorté sa dernière tentative en Q3 en raison d'une perte d'adhérence dans le virage 14. Le résultat, selon lui, d'un recul s'étant produit tout au long de la journée.

"On a galéré un petit peu plus sur cette qualif, on a perdu un petit peu le rythme. En EL3, le feeling était déjà un peu parti", a-t-il confié au micro de Canal+. "Je n'ai pas dû faire un bon job pour bien anticiper l'évolution de la piste, donc on va regarder ça. Le rythme de course était quand même bon donc, demain, il faudra se rattraper."

Et le Monégasque d'ajouter, pour Sky Sports : "Je sentais déjà quelque chose en EL3. Mais je me suis dit que je retrouverais la confiance en qualifications, ce qui marche la plupart du temps, mais pas aujourd'hui. L'avant n'était pas aussi bon que ce que je voulais. Dans le dernier run, j'ai été très agressif avec l'aileron avant et, évidemment, nous sommes passés de l'autre côté. C'est un peu dommage mais c'est comme ça."

Bien plus en verve que son coéquipier en qualifications, Sainz a lui aussi subi le comeback de Verstappen en Q3 en accusant près de trois dixièmes de retard sur le tour de pole du Néerlandais. Une performance qui surprend Leclerc, se montrant maintenant plus prudent quant au vrai rythme de la RB20 à Melbourne.

"Hier aussi on pensait qu'on allait être bien en qualifs, et là, Verstappen après la Q1 a vraiment fait un step. C'était difficile d'aller le chercher", a-t-il commenté. "Donc on verra en course, parce que je pense qu'ils avaient plus de marge que ce qu'on pensait initialement, surtout dans les lignes droites. Ce matin en EL3, on a été assez surpris de l'écart entre le virage 7 et le virage 9. Mais bon, on va regarder ça et on fera du mieux possible demain."