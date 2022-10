Crash et crevaison : le pénible vendredi de Leclerc à Mexico

Charger le lecteur audio

La première journée de Charles Leclerc sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez en 2022 s'est achevée dans le Tecpro, après un décrochage de sa Ferrari F1-75 et une sortie de piste qui l'a amené à percuter les barrières de protection par l'arrière, endommageant copieusement sa monoplace. Cet accident a également mis fin à sa journée, avec un total de 33 tours au compteurs, une vingtaine de moins que la plupart des autres pilotes.

Le fait que les Essais Libres 2 aient été consacrés, comme à Austin, à des essais de pneus 2023 pour Pirelli atténue certainement l'impact de ce crash sur la suite du week-end. Toutefois, la séance essentielle de ce vendredi, à savoir les EL1, n'a pas non plus été un long fleuve tranquille : en sus des deux drapeaux rouges qui ont coûté du temps de piste à l'ensemble des concurrents, le Monégasque a été victime d'une crevaison précoce qui a limité son roulage sur les gommes tendres.

"Ce n'était pas le meilleur des vendredis, car nous n'avons pas bouclé un grand nombre de tours", a déclaré Leclerc, auteur du second temps de la première séance derrière son équipier Carlos Sainz. "Malheureusement, nous avons eu une crevaison dès la sortie du garage lors des EL1, nous avons donc dû passer par les stands et n'avons fait que quelques tours en pneus tendres par la suite."

"En EL2, nous avons fait quelques relais courts. Quand nous avons commencé les longs runs, j'ai connu une sortie de piste qui a mis fin à ma séance. Je ne m'attends pas à ce que cela affecte le reste du week-end de quelque manière que ce soit et je suis confiant que nous aurons une bonne journée demain, car le ressenti dans la voiture est bon."

Leader en EL1, Sainz a de son côté connu une journée plus calme et positive : "Globalement, la journée a été positive. Nous avons terminé les deux séances sans aucun problème et nous avons réussi à beaucoup modifier la voiture entre les séances pour tester différentes approches. Ce n'est pas un circuit facile, nous manquons naturellement d'appui en raison de l'altitude, mais nous nous amusons bien."