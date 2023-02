Leclerc et la Ferrari SF-23 : des débuts "sans accroc"

Charger le lecteur audio

Ferrari ne fait pas les choses à moitié. Quelques instants après la présentation de sa monoplace pour la saison 2023 de Formule 1 à Maranello, la fameuse SF-23 a d'emblée effectué ses premiers tours de roue sur la piste maison de Fiorano. À la suite d'un tirage au sort entre les deux pilotes à pile ou face, Charles Leclerc a eu l'honneur d'en prendre le volant en premier pendant deux tours, suivi par son coéquipier Carlos Sainz pour trois boucles.

"La sensation est bonne", déclare le Monégasque. "Les premiers kilomètres avec ce nouveau projet après en avoir parcouru tant sur le simulateur, c'est spécial. Tout s'est passé sans accroc. Forcément, en deux tours, il est difficile d'entrer dans les détails, mais j'ai donné mon feedback dès que j'étais dans la voiture afin que les ingénieurs aient une première idée. La voiture roulait bien, sans accroc, alors tout s'est vraiment bien passé."

C'est un total de seulement cinq tours, effectivement, car Ferrari a préféré économiser les deux journées de tournage promotionnel autorisées annuellement afin d'effectuer plus tard un shakedown approfondi, qui sera alors limité à 100 km.

Le roulage effectué ce mardi à Fiorano, en revanche, entre dans la catégorie des démonstrations, qui ne doivent pas dépasser une distance de 15 kilomètres avec une monoplace contemporaine. La piste appartenant à Ferrari est idéale en ce sens, avec une longueur homologuée de 2,997 km : de quoi se rapprocher autant que possible de la limite, avec 14,985 km.

Quant au nouveau directeur d'équipe Frédéric Vasseur, il était bien évidemment au cœur de cette journée importante pour la Scuderia, et est revenu sur ses premières semaines à Maranello. "Jusque-là, c'est intense, comme vous pouvez l'imaginer", admet le Français. "Je sens la responsabilité vis-à-vis de l'équipe, c'est un grand honneur. En fin de compte, je pense que le plus important est d'avoir du succès. Nous devrons avoir des résultats, et je ne veux pas que nous soyons très heureux [juste] parce que je suis chez Ferrari. Le plus important est de gagner, et ce défi est devant nous."