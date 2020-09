Un an après, Leclerc et Gasly n'oublient pas Anthoine Hubert

Le 31 août dernier, Anthoine Hubert perdait la vie dans un accident lors de la Course Principale de Formule 2 à Spa-Francorchamps, percuté de côté et de plein fouet par la monoplace de Juan Manuel Correa. Ce dernier, grièvement blessé aux jambes, poursuit encore sa convalescence à ce jour.

Le décès d'Hubert, jeune pilote aussi prometteur qu'apprécié, a eu l'effet d'un séisme dans le paddock – en particulier pour ses pairs francophones, qui avaient grandi avec lui. Le lendemain, Charles Leclerc avait remporté sa première victoire en Formule 1, mais le Monégasque ne pourra jamais oublier ce terrible samedi d'été en Belgique.

"Le circuit de Spa-Francorchamps a une place spéciale dans mon cœur", déclare Leclerc. "Si c'est ici que j'ai remporté ma première victoire, c'est aussi là que nous avons perdu notre ami Anthoine l'an dernier. Le retour sur ce circuit sera difficile, et il sera dans nos pensées tout le week-end."

L'émotion est également vive pour Pierre Gasly, qui faisait partie des plus proches amis d'Hubert, les deux jeunes hommes étant nés la même année et ayant suivi le même cursus sport-études de la FFSA au Mans.

"Cette année, retourner en Belgique sera aussi un moment triste, car cela fait tout juste un an qu'Anthoine a perdu la vie après ce terrible accident dans la course de F2 à Spa", commente Gasly. "Je le connaissais depuis mes sept ans en karting ; nous avons été dans la même école sous l'égide de la fédération française de sport automobile, de mes 13 ans à mes 19 ans, et nous avons partagé un appartement pendant six ans. Je pense que tout le monde dans le paddock va prendre le temps de penser à lui."

Nombre d'autres pilotes ont eux aussi exprimé leur tristesse à l'aube du Grand Prix de Belgique, notamment ceux de McLaren. "Alors que nous retournons à Spa cette année, nous prendrons le temps de nous rappeler Anthoine, qui y a malheureusement perdu la vie l'an dernier. Il était un jeune talent enthousiasmant qui nous a quittés trop tôt, et nous nous souviendrons toujours de lui où que nous courions, mais encore plus à Spa", indique Carlos Sainz, tandis que Lando Norris acquiesce : "Toute la communauté du sport auto a été choquée et attristée parce qui s'est passée, et il sera dans nos pensées lorsque nous y courrons à nouveau cette année."

À noter que le circuit de karting d'Angerville a été rebaptisé Circuit International Anthoine Hubert : le protégé de Renault avait fait ses gammes à l'ASK Angerville, dont il a été licencié de 2004 jusqu'à son décès.

