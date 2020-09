Leclerc : Mieux que prévu sur un tour, pire sur les longs relais

Après un Grand Prix de Belgique proche de la catastrophe pour la Scuderia Ferrari, l'optimisme n'était pas de mise en arrivant à Monza, circuit où la vitesse compte encore plus qu'en Belgique. Finalement, au sortir de la première journée, les choses semblent moins compliquées en se penchant sur la feuille des temps puisque les SF1000 sortent des EL2 en étant engluées dans le dense peloton du milieu de grille, entre les Racing Point pour Charles Leclerc.

Mais en allant plus dans le détail et le factuel, le comportement de la voiture rouge sur les longs relais a semblé particulièrement erratique et a envoyé le Monégasque et Sebastian Vettel à la faute de la même façon (avec un gros survirage) au même endroit (à la sortie du premier Lesmo), avec des issues légèrement différentes.

"Ouais, je pense que nous nous attendions à ce que ce soit légèrement pire sur les relais avec peu d'essence, mais ensuite avec beaucoup d'essence nous nous attendions à un peu mieux", a constaté Leclerc au sortir du baquet. "Donc il faut clairement que nous trouvions quelque chose pour la course, sinon ça va être très, très difficile."

"Nous semblons avoir beaucoup de mal avec l'équilibre et la dégradation globale des pneus sur les runs avec beaucoup d'essence. Donc il y a assurément beaucoup de travail à faire là-dessus mais c'est assez positif de voir notre rythme de qualifications. C'était très difficile de piloter avec une voiture chargée en carburant. C'est pourquoi je disais qu'il y avait pas mal de travail mais je suis sûr que nous trouverons une solution pour essayer de corriger cela."

Pas encore la performance pour entrer en Q3 mais nous sommes proches. Charles Leclerc

Quand il lui est demandé s'il pense que ces problèmes peuvent être corrigés d'ici ce samedi matin, le double vainqueur en Grand Prix répond : "Sûrement. L'objectif est d'être aussi compétitif avec peu d'essence qu'avec beaucoup d'essence. Je ne crois pas que nous nous attendions à bien plus que ce que nous avons montré aujourd'hui avec peu de carburant mais j'espère que nous pourrons améliorer ça, car la journée n'a assurément pas été bonne en rythme de course."

Alors, quel objectif pour demain ? "Espérons que ce soit très serré... Eh bien, avec un peu de chance en Q3, mais je pense que ça va être très serré. Pour l'instant, en étant réaliste, je ne pense pas que nous soyons encore... nous n'avons pas encore la performance pour entrer en Q3 mais nous sommes proches."

