Un nouveau contrat pour Leclerc ? "Pas une priorité" selon Vasseur

La Scuderia Ferrari dispose actuellement de deux pilotes dont le contrat arrivera à son terme fin 2024. Charles Leclerc avait signé cet engagement dès la fin de sa première saison au sein de l'écurie, en 2019, et s'est largement imposé comme la figure centrale de l'effort des troupes de Maranello pour aller conquérir un nouveau titre mondial.

La saison 2022 aura été la première lors de laquelle le Monégasque a semblé disposer d'une monoplace capable de se battre pour le titre mondial. S'il s'est offert le plus grand nombre de pole positions au terme de l'exercice, il n'a finalement rien pu faire à partir de la seconde partie de la saison pour empêcher le sacre de Max Verstappen. Après avoir remporté deux des trois premiers Grands Prix, il n'en a ajouté qu'un seul autre à son tableau de chasse lors des 19 manches restantes contre 15 au total pour le Néerlandais.

Les raisons de cette défaite ont été largement commentées et, durant l'hiver, des rumeurs sont apparues liant potentiellement Leclerc à des discussions avec Mercedes, en dépit du fait que l'écurie allemande, via son directeur Toto Wolff, a publiquement fait part de sa volonté de négocier une prolongation avec Lewis Hamilton.

Le changement de responsable chez Ferrari, Frédéric Vasseur succédant à Mattia Binotto, intervient donc dans ce contexte. Toutefois, pas question d'être absorbé par ces problématiques pour le Français : la priorité va à la piste et à la saison 2023, la question du renouvellement de Leclerc passera après.

"Je ne veux pas mettre ce sujet sur la table aujourd'hui, je pense que ce ne serait pas une bonne façon de commencer la collaboration. Nous devons être concentrés sur l'aspect sportif, pour obtenir des résultats. Et c'est comme pour le mariage, si les deux côtés de la table sont satisfaits de la situation, nous allons continuer. Mais je pense que ce n'est pas la priorité actuellement. Nous avons de bonnes relations. Et nous aurons le temps d'en discuter. En premier lieu, je pense que le seul sujet à traiter aujourd'hui, c'est d'être concentré sur la performance pure et d'obtenir des résultats."

Si les relations avec Leclerc sont connues et remontent notamment à 2018, quand le pilote avait disputé sa première saison en F1 pour le compte de Sauber, que dirigeait depuis peu Vasseur, celles avec Carlos Sainz le sont moins. Mais le dirigeant français a rappelé être à l'origine des négociations ayant conduit à l'arrivée de l'Espagnol chez Renault, puis avoir voulu l'engager une fois qu'il avait pris ses quartiers à Hinwil. "Vous savez probablement que j'ai commencé les discussions avec Carlos et son management pour l'attirer et signer le contrat pour [2017] quand j'étais chez Renault, puis il est arrivé un peu plus tard."

"Et quand j'étais chez Sauber, j'ai essayé de faire signer Carlos à nouveau, sans succès. Et je me suis dit 'OK, si je veux attirer Carlos, la meilleure façon est de rejoindre l'équipe où il se trouve !'. Nous avons toujours eu de très bonnes relations. J'ai confiance en lui. Et je pense qu'il a montré ces deux dernières années qu'il est un gagnant potentiel, qu'il est très important pour l'équipe, et encore une fois pour celle-ci, que nous n'ayons pas de numéro un et de numéro deux, que l'organisation soit claire comme de l'eau de roche sur le fait qu'ils doivent faire le travail. Et si à un moment donné je dois prendre des mesures pour Carlos ou pour Charles, je le ferai."