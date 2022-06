Leclerc partira en fond de grille à Montréal

Charger le lecteur audio

Compte tenu des problèmes de fiabilité rencontrés par Ferrari ces dernières semaines, plus particulièrement à Bakou avec un double abandon, le choix a été fait de sacrifier le week-end du Grand Prix du Canada pour introduire un maximum de nouveaux éléments moteur dans le quota de Charles Leclerc.

Le pilote monégasque était déjà assuré d'écoper d'une pénalité de dix places sur la grille après avoir changé d'unité de contrôle électronique hier, mais la Scuderia a logiquement décidé d'aller plus loin ce samedi. La monoplace a ainsi été dotée d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouvel MGU-H, et d'un nouvel MGU-K.

Avec autant de changements en dehors de ce qu'autorise le règlement, la pénalité applicable est un renvoi en fond de grille. Reste à savoir si Charles Leclerc partira dernier ou avant-dernier, puisque Yuki Tsunoda recevra la même sanction pour s'être équipé hier d'un moteur entièrement neuf. Ce pourrait d'ailleurs être le seul infime enjeu entre les deux hommes lors de la séance de qualifications, qui n'aura sinon aucun intérêt pour eux.

À noter qu'AlphaTauri a également changé de nouvelles pièces sur l'unité de puissance du pilote japonais afin de maximiser cette situation et de renouveler le plus gros stock d'éléments possible.

Enfin, Ferrari a installé un troisième moteur à combustion interne sur la F1-75 de Carlos Sainz. Un changement qui reste pour le moment dans les clous et qui n'implique donc aucune pénalité pour le pilote espagnol, qui n'y coupera toutefois pas plus tard dans la saison vu le stade avancé de son quota.