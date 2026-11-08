Formule 1 GP de São Paulo

Leclerc pénalisé après son accrochage avec Lawson, Antonelli et Bearman également sanctionnés

Charles Leclerc passe de la septième à la huitième place du classement final du GP du Brésil de F1 après une pénalité infligée à l'issue de la course

Haydn Cobb

Publié: 8 nov. 2026, 21:56

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Charles Leclerc a écopé d'une pénalité de cinq secondes après le Grand Prix du Brésil de Formule 1, à la suite de son accrochage avec Liam Lawson. Le pilote Ferrari rétrograde ainsi à la huitième place du classement final.

Le Monégasque se battait avec le pilote Racing Bulls pour la septième place dans le 69e tour de la course de São Paulo lorsque les deux hommes se sont accrochés à Juncao, dans le virage 12. Ils ont toutefois tous les deux pu poursuivre la course jusqu'à l'arrivée.

Cet accrochage a permis à Leclerc de prendre la septième place à Lawson, mais l'incident a fait l'objet d'une enquête et d'une convocation des pilotes après la course.

Après avoir entendu les deux pilotes et examiné les images ainsi que les données, les commissaires de la FIA ont estimé que Leclerc était responsable de l'accrochage et lui ont infligé une pénalité de cinq secondes. Le pilote Ferrari passe ainsi derrière son rival et termine huitième du classement final.

Dans leur rapport, les commissaires de la FIA ont reconnu que le contact était léger et qu'il s'était produit dans des conditions humides. Ces circonstances atténuantes ont permis de limiter la sanction à cinq secondes, plutôt qu'aux dix secondes qui auraient pu être infligées.

Le rapport des commissaires de la FIA indique : "Bien que le contact ait été léger et que la voiture n°30 ait pu conserver l'avantage par la suite, le pilote de la voiture n°30 a affirmé que le contact avait endommagé la jante arrière gauche de sa monoplace et avait également permis à la voiture n°16 de revenir à sa hauteur en piste, avant de finalement le dépasser cinq virages plus tard. En outre, selon les directives relatives aux standards de pilotage, la voiture n°30 était prioritaire dans le virage et il appartenait au pilote de la voiture n°16 de prendre les mesures nécessaires pour éviter une collision."

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Le pilote de la voiture n°16 a affirmé qu'il s'agissait d'un contact mineur, sans conséquence sportive évidente."

"Bien que nous reconnaissions que le contact était léger, après avoir examiné la lutte en piste entre les deux voitures, nous concluons que la voiture n°16 a pu se rapprocher de la voiture n°30, puis la dépasser, en raison de ce contact. Celui-ci a clairement perturbé la voiture n°30 et permis à la voiture n°16 de se porter à sa hauteur, alors qu'elle était plus loin avant le contact. Il y a donc eu une conséquence sportive évidente."

"À titre de circonstances atténuantes, les conditions humides ainsi que la nature du contact (c'est-à-dire son caractère mineur) ont été prises en compte pour infliger une pénalité de cinq secondes plutôt qu'une pénalité de dix secondes."

Antonelli et Bearman également pénalisés pour des relâchers dangereux à la sortie des stands

Le nouveau champion du monde de F1, Kimi Antonelli, a lui aussi écopé d'une pénalité de cinq secondes après le GP du Brésil pour un relâcher dangereux à la sortie des stands.

L'Italien a été relâché lors de son dernier arrêt de la course sur la trajectoire de Franco Colapinto, qui arrivait. Malgré sa tentative pour éviter le contact, la manœuvre a été jugée dangereuse et une pénalité de cinq secondes lui a été infligée.

Antonelli ayant toutefois franchi la ligne d'arrivée avec plus de 20 secondes d'avance sur Oscar Piastri, qui le suivait directement en piste, cette sanction ne modifie pas sa cinquième place finale. Elle n'entame pas non plus le succès de Mercedes, qui a décroché le titre mondial des constructeurs cette année.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dans un autre incident impliquant également Leclerc, Oliver Bearman a reçu une pénalité de cinq secondes après la course pour un relâcher dangereux à la sortie des stands. Le pilote Haas a été renvoyé en piste sur la trajectoire du pilote Ferrari, contraignant Leclerc à ralentir dans la voie des stands.

Cette pénalité n'a pas non plus de conséquence pour Bearman, qui a terminé 17e, à un tour de Sergio Perez, classé 18e.

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