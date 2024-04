Qui est le pilote du jour au GP du Japon F1 2024 ?

En difficulté en qualifications, Charles Leclerc s'élançait à une lointaine huitième place sur la grille de départ du Grand Prix du Japon. Le pilote Ferrari a toutefois rallié l'arrivée en quatrième position en ayant un temps occupé la dernière place du podium virtuel.

Le Monégasque a parfaitement mis à exécution une stratégie à un arrêt, préservant ses pneus mediums pendant plus de 20 tours dans son premier relais, ce qui lui a permis de se défaire des pilotes McLaren et Mercedes et de l'Aston Martin de Fernando Alonso.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Charles Leclerc - 23.8%

Yuki Tsunoda - 17.7%

Carlos Sainz - 14.6%

Sergio Perez - 8.3%

Lando Norris - 8%

Et selon vous, qui méritait d'être le pilote du jour après la course de ce dimanche ?

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2024 de F1

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn (Sakhir) Carlos Sainz (Ferrari) Arabie saoudite (Djeddah) Oliver Bearman (Ferrari) Australie (Melbourne) Carlos Sainz (Ferrari) Japon (Suzuka) Charles Leclerc (Ferrari)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)