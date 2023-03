Leclerc ne se préoccupe pas des rumeurs "infondées" sur Ferrari

Charger le lecteur audio

Ferrari a été nettement distancée par Red Bull lors de la manche inaugurale de la saison 2023 à Sakhir, et Charles Leclerc a abandonné prématurément en raison d'un problème d'unité de puissance. Son coéquipier Carlos Sainz s'est incliné face à l'Aston Martin de Fernando Alonso pour terminer quatrième.

Depuis lors, les médias italiens ont laissé entendre que l'équipe était en plein désarroi et que des personnes clés étaient sur le point de partir. Cependant, Leclerc a affirmé qu'une réunion de l'ensemble du personnel de Maranello s'était avérée positive et a reconnu la nécessité, pour lui, de contribuer à motiver l'équipe pour qu'elle progresse.

"Oui, parce que ce n'est que la première course de la saison", a-t-il déclaré. "Je continue d'y croire et, bien sûr, nous devons tous y croire. Nous avons encore beaucoup, beaucoup de courses à disputer et il faut se battre comme des fous pour revenir au top."

"Mais nous devons être capables de dépenser notre énergie au sein même de l'équipe en poussant dans la même direction pour faire la différence et revenir plus forts. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, alors j'ai vraiment hâte d'être de retour sur la piste. Fini les discussions et retour au pilotage."

Leclerc s'est dit "surpris" par la réaction positive observée lors de cette rencontre, surtout après avoir lu des articles négatifs dans les médias. "Honnêtement, j'ai évidemment vu ces rumeurs et ensuite je suis allé à Maranello. Au début, je n'étais pas sûr de la réaction de l'équipe. Mais nous avons eu une rencontre avec tout le monde, avec tous les employés de Ferrari. Et j'ai été vraiment surpris. Tout le monde est à fond et très positif, ce qui est formidable."

Frédéric Vasseur a notamment pris la parole pendant la rencontre avec le personnel de Ferrari.

Leclerc a également démenti une information selon laquelle il aurait contacté le président de Ferrari, John Elkann, pour obtenir des garanties sur l'avenir de l'équipe. "C'est absolument faux. Je veux dire, encore une fois, qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de l'équipe, et pour une fois, 90% d'entre elles étaient complètement infondées. Je ne sais pas d'où cela vient. Et pour être honnête, je ne veux même pas dépenser d'énergie à essayer de le trouver, nous devons juste faire le job et nous concentrer sur nous-mêmes."

Sainz affirme pour sa part qu'il règne un bon état d'esprit au sein de l'équipe, même si certaines personnes en Italie tenteraient selon lui de la "déstabiliser" : "Ça va beaucoup mieux que ce que les nouvelles laissent entendre. Il est vrai que, si l'on se réfère à la semaine écoulée et aux nombreuses rumeurs qui ont circulé, on a l'impression que la situation n'est pas très brillante."

"Mais je peux vous dire que ce que nous devons améliorer, la manière dont nous devons le faire et les objectifs à court, moyen et long terme sont tellement clairs pour nous que je suis très surpris de voir que certaines personnes au pays ont essayé de déstabiliser un peu l'équipe", a-t-il ajouté. "Certains parlent de crise, mais nous n'avons fait qu'une seule course et il est impossible de juger les performances de cette course."

"Nous sommes les premiers à ne pas être satisfaits de la façon dont cette première course s'est déroulée et nous sommes les plus préoccupés et les plus affectés par cette situation. Nous allons essayer autant que possible d'améliorer la situation. Je vois chez nous des gens engagés, concentrés et avec un objectif très clair à l'esprit. Et je m'inclus dans ce groupe."