Leclerc tassé dehors par Verstappen : "J'aurais fait exactement pareil"

Si Charles Leclerc avait la moindre chance de victoire lors du sprint du Grand Prix des États-Unis, il l'a perdue au départ. Le Monégasque avait pris un meilleur envol que le poleman Max Verstappen, mais ce dernier l'a tassé hors de la piste avant même le premier virage, dans une manœuvre qui n'a fait l'objet d'aucune enquête des commissaires.

Leclerc a ainsi vu sa trajectoire compromise et s'est fait doubler par la Mercedes de Lewis Hamilton en conséquence ; il n'a pas su tenir le rythme de la Flèche d'Argent par la suite et était troisième sur la ligne d'arrivée, à 18 secondes du vainqueur et à 8"5 de son dauphin.

Or, lorsque Motorsport.com lui demande lors de la conférence de presse réunissant le top 3 du sprint si la défense de Verstappen au départ était acceptable, Leclerc prend la défense de son adversaire : "À vrai dire, j'aurais fait exactement pareil à sa place. C'est à la limite, mais comme je l'ai toujours dit, c'est comme ça que j'aime me battre. Aujourd'hui, ça ne m'a pas profité, mais ce n'est pas grave. C'est la course, et ça me convient."

Verstappen, pour sa part, admet avoir contré le "départ légèrement meilleur" de Leclerc en essayant de "rendre aussi difficile que possible qu'il passe au premier virage, et heureusement, ça a marché".

"C'était assez serré au premier virage, mais heureusement, le premier virage est assez large, alors on peut l'aborder à plusieurs de front si nécessaire", poursuit le pilote Red Bull. "Dans les premiers tours, Lewis poussait pour rester dans la zone DRS et essayer de m'attaquer. Une fois que je l'ai privé du DRS, je me suis concentré sur mon propre rythme, j'ai essayé de gérer les pneus et je suis parvenu à maintenir ce rythme. C'était assez important."

Les six points inscrits par Leclerc lors de ce sprint lui permettent en tout cas de revenir à cinq longueurs de son coéquipier Carlos Sainz au championnat des pilotes.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas