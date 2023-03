Un seul tour pour Leclerc en Q3, un choix assumé par Ferrari

Charger le lecteur audio

Après des semaines de spéculation, les premières qualifications de la saison 2023 de Formule 1 ont rendu leur verdict, et Red Bull a confirmé être l'équipe à battre en monopolisant la première ligne. Ferrari se pose pour sa part en seconde force du plateau, Charles Leclerc ayant signé le troisième temps et Carlos Sainz le quatrième.

Toutefois, ce qui a étonné durant la Q3, c'est bien que le Monégasque ne fasse qu'un seul tour chronométré au volant de la SF-23, dans les premiers instants de la séance, au moment où les Red Bull, ainsi que son équipier et l'Aston Martin de Lance Stroll produisaient le premier de leurs deux efforts. D'aucuns ont vite cru à un problème technique ou à un errement stratégique, dans la continuité de ce qui avait pu perturber la campagne 2022 de l'écurie.

Mais durant l'interview de fin de séance avec David Coulthard, Leclerc a tenu à se montrer clair : non, il ne s'agissait pas d'une erreur stratégique ou d'un problème, mais simplement d'un choix de la structure désormais dirigée par Frédéric Vasseur. "Non, il n'y a pas eu de problème", a-t-il dans un premier temps expliqué, avant de se réjouir de voir qu'il n'avait échoué "qu'à" trois dixièmes de la pole en ne faisant qu'un seul tour en Q3.

"Je pense que nous étions dans la lutte pour la pole, c'est une bonne surprise, pour être honnête, parce qu'après les essais [hivernaux] et après les essais libres qui ont été un peu difficiles, je ne m'attendais pas à ce que nous parvenions à trouver ce rythme pour les tours de qualifications ; c'était génial."

Toutefois, les points sont inscrits le dimanche et Leclerc estime que Ferrari doit justement se préserver pour les longs relais, d'où l'idée de conserver un train de pneus tendres neufs : "Nous devons garder à l'esprit qu'en course, nous semblons être un peu en retrait par rapport à Red Bull. Et je pense que nous sommes mieux placés en partant troisième avec des pneus neufs qu'en partant premier avec des pneus usés ou un peu plus haut. Je ne sais pas si nous aurions obtenu la pole ou pas, mais ça aurait été serré."

"Disons qu'en course, nous semblons avoir une petite faiblesse pour le moment. Avoir des pneus neufs va nous aider demain. Mais je ne sais pas à quel point la situation va changer avec ça, mais ça va au moins dans la bonne direction", a-t-il ajouté quand Coulthard lui a demandé quel était son ressenti en vue de la course de dimanche à 16h, heure française.