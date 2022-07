Leclerc : Vettel m'a remonté le moral après le GP de France

Charger le lecteur audio

L'annonce de la retraite de Sebastian Vettel après 16 saisons passées en Formule 1 et quatre titres de Champion du monde remportés a secoué le paddock, alors que le week-end du Grand Prix de Hongrie se profile. De nombreux acteurs de la grille ont tenu à rendre hommage à celui qui a été l'homme fort de la F1 des années 2010, dont Charles Leclerc.

Le Monégasque connaît bien Vettel, puisque les deux hommes ont piloté pour Ferrari de 2019 à 2020, et s'est attristé du départ de son ancien coéquipier. "C'est triste. En tout cas, c'est triste pour moi", a-t-il commenté. "Peut-être qu'il sera beaucoup plus heureux là où ira. Ce sera évidemment étrange de ne plus voir Seb dans le paddock. J'ai appris tellement de choses en pilotant avec lui et il a toujours été super gentil avec moi. Ne plus voir Seb dans le paddock va clairement me manquer mais je lui souhaite le meilleur et je suis sûr qu'il trouvera d'autres choses qui le rendront heureux d'une autre manière."

Leclerc n'a partagé le garage Ferrari avec Vettel que pendant deux saisons, mais les deux hommes ont noué une amitié qui perdure, en témoigne le message de réconfort reçu par le Monégasque après sa sortie de piste éliminatoire au Grand Prix de France : "C'est un ami et il m'envoie toujours des textos, comme il l'a fait après [le GP de France], et il essaie toujours de me remonter le moral quand je traverse un moment difficile."

Charles Leclerc et le Sebastian Vettel posent pour la photo célébrant la victoire de l'Allemand à Singapour en 2019.

Leclerc a également déploré le fait d'avoir côtoyé Vettel au début de sa carrière en Formule 1. Le Monégasque était alors réservé et timide. "Il y a beaucoup de [bons] moments, tous les moments à l'usine et aussi la façon dont notre relation a évolué au fil des ans", a-t-il ajouté. "Quand je suis arrivé la première année [chez Ferrari], j'étais super impressionné et je pense que j'étais probablement bizarre avec lui parce que j'étais timide et je ne savais pas quoi dire quand j'étais avec lui."

Le déclin dans la carrière de Vettel coïncide avec l'ascension de Leclerc, qui a rapidement pris le pas sur son chef de file lors de sa première saison en rouge puis remplacé l'Allemand dans le cœur des tifosi avec une fin de saison 2019 et une campagne 2020 particulièrement bonnes.

Il a été demandé à Leclerc si sa montée en puissance avait accéléré le départ à la retraite de son ancien coéquipier, qui a trouvé refuge dans une équipe de milieu de grille à la fin de son contrat avec Ferrari, ce qu'il a contesté. "Non, arrêtez, je reviens d'une mauvaise course, vous me demandez ça et je me sens encore plus déprimé", a-t-il lancé en riant. "Non mais je ne me sens pas responsable de ça. J'essaie simplement de faire mon travail de mon mieux."

Propos recueillis par Adam Cooper