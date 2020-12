Leclerc, le pilote "le plus talentueux" que Vettel a connu

Après six saisons chez Ferrari et deux de collaboration avec Charles Leclerc, Sebastian Vettel quitte la Scuderia, contraint et forcé, pour voguer vers la Grande-Bretagne puisqu'il roulera l'année prochaine pour Aston Martin. L'alliance entre le Monégasque et l'Allemand n'a pas toujours été simple en piste même si les tensions ont plutôt semblé contenues en dehors.

Ils ont échangé leurs casques après la fin de la saison. Sur celui offert par Vettel à Leclerc, figurant une inscription manuscrite : "À Charles. Tu es le pilote le plus talentueux que j'ai rencontré en 15 ans de F1. Ne gâche pas ça. Mais quoi que tu fasses, sois heureux et souris."

Une attention qui a évidemment été reçue avec émotion par Leclerc, qui juge avoir appris beaucoup du quadruple Champion du monde après avoir d'abord été intimidé. "Nous avons eu de très bons moments sur la piste, d'autres moins bons aussi, mais maintenant nous pouvons probablement dire que ce sont de très bons et drôles de souvenirs à retenir", a déclaré Leclerc à Vettel.

"Mais merci d'être simplement qui tu es. La façon dont tu m'as accueilli dans l'équipe, quand je suis arrivé. Ce n'était pas facile. C'est une équipe énorme. Je t'avais aussi comme coéquipier. Je pense que tu sais à quel point j'étais intimidé d'être à côté d'un quadruple Champion du monde, quand je suis arrivé chez Ferrari. Et tu m'as accueilli de la meilleure façon possible. J'ai vraiment, vraiment apprécié d'être ton coéquipier pendant deux ans, et je te souhaite juste le meilleur pour l'avenir."

Pour Leclerc, l'une des meilleures qualités de Vettel est sa capacité à ne pas laisser ce qui peut se passer en piste affecter la relation en dehors des circuits. "Je pense qu'il est l'un des rares pilotes dans le paddock qui parvient à faire la différence entre ce qui s'est passé dans la voiture et la personne à l'extérieur de la voiture. Je pense que je suis aussi l'un d'entre eux."

"C'est ce qui fait que la relation a toujours été bonne, même lorsque parfois sur la piste, c'était difficile. Je veux dire que j'ai tellement grandi en tant que personne grâce à lui, l'avoir à mes côtés était aussi un exemple à suivre. Et je me souviendrai totalement de ces deux années."

