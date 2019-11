Légalité moteur : nouvelle clarification de la FIA sur la combustion

Avant le Grand Prix du Brésil, la FIA a publié une Directive Technique qui rappelle des instructions déjà données auparavant, interdisant la combustion d'huile pour améliorer les performances. L'instance internationale a également demandé à chaque équipe d'envoyer des détails tels que la désignation, la spécification et la quantité des lubrifiants utilisés dans leurs moteurs. Cela permettra à la FIA de disposer d'une référence si jamais elle procède à des vérifications ultérieures liées à l'utilisation d'un lubrifiant.

En faisant cette requête, la FIA n'a visé aucun motoriste en particulier, ce qui explique le fait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Cependant, cette intervention survient alors que la concurrence scrute de près les performances de Ferrari en qualifications depuis la trêve estivale. La FIA a été sollicitée par au moins une écurie il y a plusieurs semaines, pour des demandes de clarification quant à la légalité des pratiques de Ferrari, qui pourraient expliquer son gain de puissance.

Une des théories avancées consiste en l'existence d'une fuite volontaire au niveau du dispositif de refroidissement d'air, ce qui permettrait alors d'utiliser une petite quantité de vapeur d'huile pour participer au processus de combustion et ainsi gagner en puissance. Le Règlement Technique de la F1 précise que les systèmes de refroidissement "ne doivent pas utiliser intentionnellement la chaleur latente de vaporisation de tout fluide à l'exception du carburant destiné à la combustion classique du moteur".

Il s'agit de la deuxième Directive Technique envoyée par la FIA en peu de temps, puisqu'avant le Grand Prix des États-Unis, une première avait été rédigée pour répondre à une question de Red Bull Racing sur l'utilisation du débitmètre et son éventuel contournement.

Déjà enclin à commenter la situation à Austin, en estimant que Ferrari avait triché avec son moteur, Max Verstappen s'est dit satisfait par ce nouveau tour de vis initié par la FIA. "La FIA s'en occupe, c'est certain, et ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas est désormais très clair pour tout le monde", estime le Néerlandais. "De manière générale, c'est toujours bien quand la FIA s'occupe de tout. Mais la réglementation est très complexe à tous les niveaux. Ce n'est pas le boulot le plus facile de s'occuper de tout ça immédiatement, car il y a beaucoup de règles."

Avec Scott Mitchell